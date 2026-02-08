В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0
20:13, 8 февраля 2026
Толчки произошли на глубине около 9 километров.
В воскресенье, 8 февраля, Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Полтавском районе Полтавской области, на территории Мачуховской территориальной общины.
По данным Центра, эпицентр подземных толчков находился в пределах Полтавской территориальной общины. Магнитуда землетрясения составила 3,0 по шкале Рихтера, глубина — около 9 километров.
Согласно классификации, зафиксированное землетрясение относится к категории едва ощутимых.
