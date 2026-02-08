На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,0

Поштовхи відбулися на глибині близько 9 кілометрів.

У неділю, 8 лютого, Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус у Полтавському районі Полтавської області, на території Мачухівської територіальної громади.

За даними Центру, епіцентр підземних поштовхів знаходився в межах Полтавської територіальної громади. Магнітуда землетрусу склала 3,0 за шкалою Ріхтера, глибина — близько 9 кілометрів.

Згідно з класифікацією, зафіксований землетрус належить до категорії ледве відчутних.

