  1. В Украине

Рабства в Украине нет – Зеленский заявил, что украинцы, не подлежащие мобилизации, могут выезжать за границу

19:19, 8 февраля 2026
Президент подчеркнул, что государство сосредоточено на создании условий для возвращения и жизни в Украине.
В Украине нет рабства, поэтому все граждане, которые не подлежат мобилизации и имеют соответствующее разрешение, могут в любое время свободно выезжать за границу. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института.

«Рабства в Украине нет... И те люди, которые хотят уехать, если они не мобилизационного возраста, они имеют право уехать. Те, кто хотят, они могут уезжать», — отметил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что государство больше сосредоточено на людях, которые остаются в Украине или возвращаются из-за границы. По его словам, в вопросе возвращения граждан важны не призывы, а создание надлежащих условий для жизни.

«Те люди, которые уехали, будут возвращаться. Люди с техническим образованием — это восстановление государства. Все понадобятся. Надо восстанавливаться технически, технологически. И энергетика, и сельское хозяйство. Но технологии прежде всего», — пояснил глава государства.

Зеленский также добавил, что люди, которые любят свою страну, в конце концов возвращаются, чтобы защищать ее от российских оккупантов и участвовать в послевоенном восстановлении.

«Если они в том возрасте, когда нужно защищать государство, они защищают свое государство. И самое главное, что они защищают нормальное государство, в котором они хотят жить», — резюмировал Президент.

президент Украина беженец Владимир Зеленский граница пересечение границы

