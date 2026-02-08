  1. В Україні

Рабства в Україні немає – Зеленський заявив, що українці, які не підлягають мобілізації, можуть виїжджати за кордон

19:19, 8 лютого 2026
Президент наголосив, що держава зосереджена на створенні умов для повернення та життя в Україні.
В Україні немає рабства, тому всі громадяни, які не підлягають мобілізації та мають відповідний дозвіл, можуть у будь-який час вільно виїжджати за кордон. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

«Рабства в Україні немає... І ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати. Ті хто хочуть, вони можуть їхати», — зазначив Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що держава більше зосереджена на людях, які залишаються в Україні або повертаються з-за кордону. За його словами, у питанні повернення громадян важливими є не заклики, а створення належних умов для життя.

«Ті люди, які поїхали, будуть повертатися. Люди з технічною освітою — це відновлення держави. Всі знадобляться. Треба відновлюватися технічно, технолічно. І енергетика, і сільське господарство. Але технології передусім», — пояснив глава держави.

Зеленський також додав, що люди, які люблять свою країну, зрештою повертаються, щоб захищати її від російських окупантів і брати участь у післявоєнному відновленні.

«Якщо вони віку такого, що треба захищати державу, вони захищають свою державу. І найголовніше, що вони захищають нормальну державу, в якій вони хочуть жити», — резюмував Президент.

