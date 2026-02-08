Киев получит дополнительные 9 МВт генерации – Шмыгаль заявил, что света станет больше

По словам министра энергетики, в столицу поступают дополнительные мощности генерации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киев в течение дня получит дополнительные 9 МВт мощностей генерации. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, ситуация с электроснабжением остается сложной. Продолжается восстановление энергетических объектов, пораженных российскими ударами в ночь на 7 февраля. Повреждения являются существенными, работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проводятся в соответствии с утвержденными графиками.

Также он отметил, что сегодня зафиксирован самый большой суточный объем импорта электроэнергии, что позволило удержать энергосистему после массированных атак и уменьшить дефицит мощности.

«Совместно с Минразвития продолжаем работу по привлечению оборудования от партнеров и его распределению из наших хабов. Всего с начала вторжения получили 27 тысяч тонн гуманитарной помощи. Из них 25,1 тысячи тонн уже распределены по регионам», – отметил министр.

По словам Шмыгаля, за последние две недели на склады хабов Минэнерго поступило 17 гуманитарных грузов от 11 партнеров из Швейцарии, Словакии, Дании, Канады, Швеции, Азербайджана, Германии, Австрии, Литвы и Италии. За этот период регионам отгрузили 774 генератора, а также 40 единиц блочно-модульных котельных, когенерационных установок, котлов и другого оборудования. Ожидается поступление еще 798 генераторов, 117 трансформаторов и 120 котлов и когенерационных установок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.