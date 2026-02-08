Київ отримає додаткові 9 МВт генерації – Шмигаль заявив, що світла стане більше

За словами міністра енергетики, до столиці надходять додаткові потужності генерації.

Київ упродовж дня отримає додаткові 9 МВт потужностей генерації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, ситуація з електропостачанням залишається складною. Триває відновлення енергетичних об’єктів, уражених російськими ударами в ніч проти 7 лютого. Пошкодження є суттєвими, роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації проводяться відповідно до затверджених графіків.

Також він зазначив, що сьогодні зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що дозволило втримати енергосистему після масованих атак та зменшити дефіцит потужності.

«Спільно з Мінрозвитку продовжуємо роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів. Загалом від початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони», – зауважив міністр.

За словами Шмигаля, за останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей період регіонам відвантажили 774 генератори, а також 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та іншого обладнання. Очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

