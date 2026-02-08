  1. В Україні

Київ отримає додаткові 9 МВт генерації – Шмигаль заявив, що світла стане більше

19:55, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За словами міністра енергетики, до столиці надходять додаткові потужності генерації.
Київ отримає додаткові 9 МВт генерації – Шмигаль заявив, що світла стане більше
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київ упродовж дня отримає додаткові 9 МВт потужностей генерації. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, ситуація з електропостачанням залишається складною. Триває відновлення енергетичних об’єктів, уражених російськими ударами в ніч проти 7 лютого. Пошкодження є суттєвими, роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації проводяться відповідно до затверджених графіків.

Також він зазначив, що сьогодні зафіксовано найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що дозволило втримати енергосистему після масованих атак та зменшити дефіцит потужності.

«Спільно з Мінрозвитку продовжуємо роботу з залучення обладнання від партнерів та його розподілу з наших хабів. Загалом від початку вторгнення отримали 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги. З них 25,1 тисяч тонн вже розподілено в регіони», – зауважив міністр.

За словами Шмигаля, за останні два тижні на склади хабів Міненерго надійшло 17 гуманітарних вантажів від 11 партнерів зі Швейцарії, Словаччини, Данії, Канади, Швеції, Азербайджану, Німеччини, Австрії, Литви та Італії. За цей період регіонам відвантажили 774 генератори, а також 40 одиниць блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів та іншого обладнання. Очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів та 120 котлів і когенераційних установок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Україна енергетика Денис Шмигаль електроенергія світло

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]