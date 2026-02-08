ВСУ зачистили Тернуватое в Запорожье — поселок вернулся под контроль Украины

Военные подняли флаг над населенным пунктом и призывают оккупантов сдаваться.

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Тернуватое в Запорожской области от российских войск. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором украинские военные стоят у стелы поселка с государственным флагом и заявляют: «Россияне иногда выкладывают в сеть свои... так называемые победы на час... Мы находимся в Тернуватом и делаем свое дело. Тернуватое наше, украинское».

Военные также призвали оккупантов сдаваться в плен, подчеркнув контроль Украины над территорией поселка.

