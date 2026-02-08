ЗСУ зачистили Тернувате на Запоріжжі — селище повернулося під контроль України

Військові підняли прапор над населеним пунктом і закликають окупантів здаватися.

Сили оборони України звільнили населений пункт Тернувате у Запорізькій області від російських військ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео, на якому українські військові стоять біля стели селища з державним прапором та заявляють: «Росіяни інколи викладають в мережу свої… так звані перемоги на годину… Ми перебуваємо в Тернуватому та робимо свою справу. Тернувате наше, українське».

Військові також закликали окупантів здаватися у полон, наголосивши на контролі України над територією селища.

