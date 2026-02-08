  1. В Украине
Ближайшие недели будут активными в работе с нашими партнерами: как всегда, нужны результаты – Зеленский

21:38, 8 февраля 2026
Президент подчеркнул важность ПВО, логистики и восстановления в регионах, особенно в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал партнеров страны осознать свою силу и возможность поддержать Украину в войне с Россией.

«Ракеты для ПВО нужны каждый день. Защита от российской баллистики нужна каждый день. Сегодня снова была баллистика по Киевской области. Ни одна страна в мире не должна оставаться в одиночестве и без помощи в условиях таких ударов и такой войны. Я хочу поблагодарить всех, кто с Украиной. Ближайшие недели будут активными в работе с нашими партнерами. Как и всегда, нужны результаты. Результаты должны быть», — заявил Зеленский.

Президент отметил важность поддержки логистики, в частности работы железной дороги, которая подвергается ежедневным ударам. «Сегодня был прицельный удар по Черниговской области по поезду, который сегодня должен был везти людей. На днях перед этим были удары по железной дороге в Харьковской и Днепровской областях. Я хочу поблагодарить всех, кто защищает украинскую железную дорогу и обеспечивает постоянную, бесперебойную работу нашей Укрзализныци», — сказал он.

Зеленский сообщил, что воскресенье было почти полностью посвящено восстановлению в регионах. По его словам, привлечены коммунальные службы, энергетические компании и ГСЧС, которая формирует резервные силы и энергетические группы для оперативного подключения. К работе привлечено более сорока бригад Укрзализныци, которые вскоре увеличат количество до шестидесяти, сосредоточившись на Киеве.

Особое внимание президент уделил столице, где до сих пор остается самая сложная ситуация с электроснабжением и отоплением. Нафтогаз увеличил количество бригад для помощи Киеву. МВД обеспечивает работу более 200 пунктов обогрева, которыми за сутки воспользовались почти девять тысяч человек. Продолжает работать программа «пакетов тепла» — на этой неделе выдано почти 40 тысяч пакетов в наиболее пострадавших районах.

