Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами: як і завжди, потрібні результати – Зеленський

Президент наголосив на важливості ППО, логістики та відновлення в регіонах, особливо в Києві.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав партнерів країни усвідомлювати свою силу та можливість підтримати Україну у війні з Росією.

«Ракети для ППО потрібні кожен день. Захист від російської балістики потрібен кожен день. Сьогодні знов була балістика по Київщині. Жодна країна у світі не повинна залишатися наодинці й без допомоги в умовах таких ударів і такої війни. Я хочу подякувати всім, хто з Україною. Найближчі тижні будуть активними в роботі з нашими партнерами. Як і завжди, потрібні результати. Результати мають бути», — заявив Зеленський.

Президент відзначив важливість підтримки логістики, зокрема роботи залізниці, яка зазнає щоденних ударів. «Сьогодні був прицільний удар на Чернігівщині по потягу, який сьогодні ж мав везти людей. Днями перед тим були удари по залізниці на Харківщині, Дніпровщині. Я хочу подякувати всім, хто захищає українську залізницю та забезпечує постійну, безперебійну роботу нашої Укрзалізниці», — сказав він.

Зеленський повідомив, що неділя була майже повністю присвячена відновленню у регіонах. За його словами, залучені комунальні служби, енергетичні компанії та ДСНС, яка формує резервні сили та енергетичні групи для оперативного підключення. До роботи залучено понад сорок бригад Укрзалізниці, які незабаром збільшать кількість до шістдесяти, зосереджуючись на Києві.

Особливу увагу президент приділив столиці, де досі залишається найскладніша ситуація з електропостачанням та опаленням. Нафтогаз збільшив кількість бригад для допомоги Києву. МВС забезпечує роботу понад 200 пунктів обігріву, якими за добу скористалися майже дев’ять тисяч людей. Продовжує працювати програма «пакунків тепла» — цього тижня видано майже 40 тисяч пакунків у найбільш постраждалих районах.

