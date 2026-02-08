Депутат Киевсовета Кузьменко получил травму позвоночника из-за гололеда в Киеве

Депутат призвал к персональной ответственности и сообщил, что намерен судиться.

Депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Евгений Кузьменко получил серьезную травму позвоночника из-за гололеда в Киеве. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, подчеркнув проблемы организации зимней уборки столицы.

По словам Кузьменко, вместо системной работы коммунальных служб в Киеве применяется «ручное управление». Он пояснил, что после одного звонка управляющей компании территорию убрали всего за 15 минут, что демонстрирует отсутствие надлежащей координации и планирования.

Депутат отметил, что сейчас каждый перекладывает ответственность, а найти виновного невозможно. Он подчеркнул существование закона Украины о благоустройстве, который обязывает убирать дороги и территории.

«Нельзя сказать, что президент виноват, или мэр виноват, или глава КГГА виноват. Я считаю, что для этого есть менеджеры на местах, которые должны работать с этим. Если человек отвечает лично за это направление, или лично за эту улицу, или за эту придомовую территорию, то он должен отвечать за нее», — заявил Кузьменко.

Депутат добавил, что не планирует судиться, поскольку это не даст результата, и подчеркнул необходимость увольнения тех, кто не выполняет свою работу.

