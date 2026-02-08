  1. В Украине

Депутат Киевсовета Кузьменко получил травму позвоночника из-за гололеда в Киеве

21:54, 8 февраля 2026
Депутат призвал к персональной ответственности и сообщил, что намерен судиться.
Депутат Киевсовета от партии «Слуга народа» Евгений Кузьменко получил серьезную травму позвоночника из-за гололеда в Киеве. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, подчеркнув проблемы организации зимней уборки столицы.

По словам Кузьменко, вместо системной работы коммунальных служб в Киеве применяется «ручное управление». Он пояснил, что после одного звонка управляющей компании территорию убрали всего за 15 минут, что демонстрирует отсутствие надлежащей координации и планирования.

Депутат отметил, что сейчас каждый перекладывает ответственность, а найти виновного невозможно. Он подчеркнул существование закона Украины о благоустройстве, который обязывает убирать дороги и территории.

«Нельзя сказать, что президент виноват, или мэр виноват, или глава КГГА виноват. Я считаю, что для этого есть менеджеры на местах, которые должны работать с этим. Если человек отвечает лично за это направление, или лично за эту улицу, или за эту придомовую территорию, то он должен отвечать за нее», — заявил Кузьменко.

Депутат добавил, что не планирует судиться, поскольку это не даст результата, и подчеркнул необходимость увольнения тех, кто не выполняет свою работу.

Киев Киевсовет погода

Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Комитет Ради признал законопроекты о дисциплинарной ответственности судей такими, что не противоречат требованиям ЕС

Законопроекты о дисциплинарной ответственности судей будут доработаны с учетом выводов Венецианской комиссии

Большая Палата Верховного Суда разъяснила правовую природу отдельного определения и порядок его обжалования

Большая Палата подтвердила, что частное определение — это инструмент судебного реагирования на нарушение закона, а не способ разрешения спора.

Риски регистрационных споров: потеря права на судебную защиту из-за статуса «ненадлежащего истца»

Обжалование решений по делам об изменении состава общества теперь в руках участников – правовая позиция Верховного Суда.

