Депутат Київради Кузьменко отримав травму хребта через ожеледицю в Києві

Депутат закликав до персональної відповідальності і повідомив, що має намір судитися.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Депутат Київради від партії «Слуга народу» Євген Кузьменко отримав серйозну травму хребта через ожеледицю в Києві. Про це він розповів в ефірі телемарафону, наголосивши на проблемах організації зимового прибирання столиці.

За словами Кузьменка, замість системної роботи комунальних служб у Києві застосовується «ручне керування». Він пояснив, що після одного дзвінка керуючій компанії територію прибрали всього за 15 хвилин, що демонструє відсутність належної координації та планування.

Депутат зазначив, що наразі кожен перекладає відповідальність, а знайти винного неможливо. Він наголосив на існуванні закону України про благоустрій, який зобов’язує прибирати дороги та території.

«Це не можна сказати президент винен, чи мер винен, чи голова КМВА винен. Це якраз вважаю, що для цього є менеджери на місцях, які повинні працювати з цим. Якщо людина відповідає особисто за цей напрям, або особисто за цю вулицю, або за цю прибудинкову територію, то вона повинна відповідати за неї», — заявив Кузьменко.

Депутат додав, що не планує судитися, оскільки це не дасть результату, і наголосив на необхідності звільнення тих, хто не виконує свою роботу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.