  1. В Україні

Депутат Київради Кузьменко отримав травму хребта через ожеледицю в Києві

21:54, 8 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутат закликав до персональної відповідальності і повідомив, що має намір судитися.
Депутат Київради Кузьменко отримав травму хребта через ожеледицю в Києві
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Депутат Київради від партії «Слуга народу» Євген Кузьменко отримав серйозну травму хребта через ожеледицю в Києві. Про це він розповів в ефірі телемарафону, наголосивши на проблемах організації зимового прибирання столиці.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За словами Кузьменка, замість системної роботи комунальних служб у Києві застосовується «ручне керування». Він пояснив, що після одного дзвінка керуючій компанії територію прибрали всього за 15 хвилин, що демонструє відсутність належної координації та планування.

Депутат зазначив, що наразі кожен перекладає відповідальність, а знайти винного неможливо. Він наголосив на існуванні закону України про благоустрій, який зобов’язує прибирати дороги та території.

«Це не можна сказати президент винен, чи мер винен, чи голова КМВА винен. Це якраз вважаю, що для цього є менеджери на місцях, які повинні працювати з цим. Якщо людина відповідає особисто за цей напрям, або особисто за цю вулицю, або за цю прибудинкову територію, то вона повинна відповідати за неї», — заявив Кузьменко.

Депутат додав, що не планує судитися, оскільки це не дасть результату, і наголосив на необхідності звільнення тих, хто не виконує свою роботу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ Київрада погода

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Комітет з цифрової трансформації розгляне законопроект про доброчесність у Нацполіції

Законопроєкт декларує доброчесність як принцип служби в поліції, проте експерти вказують на правові колізії та ризики для діючих поліцейських.

Комітет Ради визнав законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів такими, що не суперечать вимогам ЄС

Законопроєкти про дисциплінарну відповідальність суддів доопрацюють  згідно з висновками Венеційської комісії.

Велика Палата Верховного Суду розтлумачила правову природу окремої ухвали та порядок її оскарження

Велика Палата підтвердила, що окрема ухвала — це інструмент судового реагування на порушення закону, а не спосіб вирішення спору.

Ризики реєстраційних спорів: втрата права на судовий захист через статус «неналежного позивача»

Оскарження рішень у справах про зміну складу товариства відтепер у руках учасників – правова позиція Верховного Суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]