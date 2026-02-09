  1. В Украине

Что должно быть на точке продажи рядом с РРО — список документов

10:54, 9 февраля 2026
На месте проведения расчетов должно храниться регистрационное удостоверение РРО и последняя справка о его опломбировании.
Налоговая служба в Луганской области разъясняет, какие документы должны находиться на рабочем месте РРО в точке продажи.

Отмечается, что предприниматели, которые используют РРО при наличных и/или безналичных расчётах в сфере торговли, общественного питания или услуг, обязаны соблюдать требования по учёту расчётных документов. Это регулируется Порядком №547, утверждённым приказом Минфина. В частности, после завершения каждого рабочего дня или смены, если проводились расчётные операции, необходимо формировать фискальный отчётный чек. Такой чек должен храниться в бумажной и/или электронной форме.

Кроме того, плательщики обязаны создавать контрольные ленты в бумажной и/или электронной форме и обеспечивать их хранение на РРО в течение трёх лет, за исключением автоматов по продаже товаров (услуг) (абз. девятый п. 4 разд. III Порядка №547).

Также, согласно абз. тринадцатому п. 4 разд. III Порядка №547, необходимо формировать X-отчёты, Z-отчёты и другие документы, предусмотренные документацией на РРО, в порядке, установленном законодательством.

Отдельно Порядком №547 установлена обязанность хранить непосредственно на месте проведения расчётов регистрационное удостоверение РРО и последнюю справку о его опломбировании либо их копии.

Таким образом, плательщики обязаны обеспечить сохранность как расчётных документов (чеки, контрольные ленты, X- и Z-отчёты), так и регистрационных документов на РРО.

налоговая документы РРО

Лента новостей

