Що має бути на точці продажу поруч із РРО — список документів

Податкова служба у Луганській області пояснює, які документи мають бути на робочому місці РРО на точці продажу.

Зазначається, що підприємці, які використовують РРО при готівкових або безготівкових розрахунках у сфері торгівлі, громадського харчування чи послуг, повинні дотримуватись вимог щодо обліку розрахункових документів. Це регулюється Порядком №547, затвердженим наказом Мінфіну. Зокрема, після завершення кожного робочого дня або зміни, якщо проводилися розрахунки, потрібно формувати фіскальний звітний чек. Такий чек має зберігатися в паперовій та/або електронній формі.

Крім того, платники зобов’язані створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі та забезпечувати їх зберігання на РРО протягом трьох років, за винятком автоматів з продажу товарів (послуг) (абз. дев’ятий п. 4 розд. III Порядку №547).

Також відповідно до абз. тринадцятого п. 4 розд. III Порядку №547 необхідно створювати X-звіти, Z-звіти та інші документи, передбачені документацією на РРО, у порядку, визначеному законодавством.

Окремо Порядком №547 встановлено обов’язок зберігати безпосередньо на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення РРО та останню довідку про його опломбування або їх копії.

Тобто платники зобов’язані забезпечити збереження як розрахункових документів (чеки, контрольні стрічки, X- та Z-звіти), так і реєстраційних документів на РРО.

