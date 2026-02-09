Прокуратура в Киеве через суд забрала у семьи Медведчука 24 га леса

Прокуратура через суд вернула государству 24 га леса, незаконно переданных семье Медведчука.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская областная прокуратура добилась возвращения в государственную собственность 24 гектаров леса в Обуховском районе Киевской области, которые были незаконно выведены из государственного фонда в пользу семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, речь идет о землях лесохозяйственного назначения, оформленных на компанию, конечным бенефициаром которой является супруга Медведчука. В 2004 году должностные лица Киевской областной и Обуховской районной государственных администраций, превысив свои полномочия, изменили целевое назначение лесов и вывели их из государственной собственности без обязательного решения Кабинета Министров.

Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил исковые требования, а суд апелляционной инстанции оставил это решение без изменений. 26 января 2026 года право собственности на земельные участки было официально зарегистрировано за государством.

Также в ОГП напомнили, что в августе 2025 года Виктору Медведчуку и еще 12 лицам было сообщено о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины. Им инкриминируют, в частности, распространение кремлевской пропаганды, информационно-подрывную деятельность, призывы к изменению границ территории Украины и разжигание вражды (статьи 436-2, 109, 161, 111, 111-1 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.