  1. В Україні

Прокуратура у Києві через суд забрала у родини Медведчука 24 га лісу

11:12, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура через суд повернула державі 24 га лісу, незаконно переданих родині Медведчука.
Прокуратура у Києві через суд забрала у родини Медведчука 24 га лісу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська обласна прокуратура домоглася повернення у державну власність 24 гектарів лісу в Обухівському районі Київщини, які були незаконно виведені з держфонду на користь родини колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, йдеться про землі лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є дружина Медведчука. У 2004 році посадовці Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій, перевищивши свої повноваження, змінили цільове призначення лісів та вивели їх із державної власності без обов’язкового рішення Кабінету Міністрів.

Прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги, а суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. 26 січня 2026 року право власності на земельні ділянки було офіційно зареєстровано за державою.

Також в ОГП нагадали, що у серпні 2025 року Віктору Медведчуку та ще 12 особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України. Їм інкримінують, зокрема, поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни меж території України та розпалювання ворожнечі (статті 436-2, 109, 161, 111, 111-1 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Київ ринок землі земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Україна модернізує е-документообіг відповідно до норм ЄС: зміни

Законопроєкт має прискорити цифрову трансформацію державних і бізнес-процесів через впровадження сучасних стандартів електронного документообігу.

Правосуддя вибіркової дії: Велика Палата здала позиції під тиском «грантових реформаторів»

Велика Палата Верховного Суду повертає суддів в епоху незаконних пленарних оцінювань.

Проєкт Цивільного Кодексу може легалізувати втрату майна через технічні помилки

Попередня реєстрація та реєстрація відміток: нові інструменти захисту прав пропонує Книга 9 проєкту Цивільного Кодексу.

Кабмін пропонує скасувати кримінальну відповідальність за «злісну непокору» в колоніях

Розроблений Мін'юстом законопроект має на меті відмову від каральних практик та приведення законодавства у відповідність до стандартів Ради Європи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]