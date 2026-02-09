Прокуратура у Києві через суд забрала у родини Медведчука 24 га лісу

Прокуратура через суд повернула державі 24 га лісу, незаконно переданих родині Медведчука.

Київська обласна прокуратура домоглася повернення у державну власність 24 гектарів лісу в Обухівському районі Київщини, які були незаконно виведені з держфонду на користь родини колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, йдеться про землі лісогосподарського призначення, оформлені на компанію, кінцевим бенефіціаром якої є дружина Медведчука. У 2004 році посадовці Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій, перевищивши свої повноваження, змінили цільове призначення лісів та вивели їх із державної власності без обов’язкового рішення Кабінету Міністрів.

Прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави. Господарський суд Києва задовольнив позовні вимоги, а суд апеляційної інстанції залишив це рішення без змін. 26 січня 2026 року право власності на земельні ділянки було офіційно зареєстровано за державою.

Також в ОГП нагадали, що у серпні 2025 року Віктору Медведчуку та ще 12 особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України. Їм інкримінують, зокрема, поширення кремлівської пропаганди, інформаційно-підривну діяльність, заклики до зміни меж території України та розпалювання ворожнечі (статті 436-2, 109, 161, 111, 111-1 КК України).

