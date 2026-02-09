Переплата пенсий: в каких случаях государство требует возвращать средства

В 2026 году некоторые украинцы могут столкнуться с необходимостью возвращения переплаченных пенсий.

В 2026 году части украинских пенсионеров придётся возвращать излишне полученные пенсионные средства, если их выплата стала результатом предоставления недостоверной информации или злоупотреблений. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Черновицкой области.

Согласно действующему законодательству, возврату подлежат суммы пенсий, начисленные сверх установленных норм по вине самого пенсионера либо из-за предоставления работодателем недостоверных сведений.

В случае отказа от добровольного возврата средств их взыскание будет осуществляться на основании решений органов Пенсионного фонда либо в судебном порядке.

В каких случаях придётся возвращать пенсии?

В ПФУ отмечают, что на размер пенсии влияют обстоятельства, об изменении которых пенсионер обязан своевременно сообщать государственным органам. Речь, в частности, идёт о трудоустройстве, увольнении с работы, начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Это связано с тем, что отдельные доплаты, надбавки и повышения предусмотрены исключительно для неработающих пенсионеров. В случае выхода на работу право на такие выплаты утрачивается.

Отдельное внимание в ПФУ обращают на пенсии за выслугу лет. Если получатель такой пенсии вновь трудоустраивается по специальности, которая даёт право на данный вид выплат, начисление пенсии должно быть полностью прекращено.

Также обязательным является уведомление Пенсионного фонда об изменении места проживания. Например, в случае выезда из горной местности отменяются соответствующие надбавки, которые могут составлять до 20% пенсии.

Основаниями для перерасчёта выплат могут стать и другие обстоятельства: утрата статуса ветерана войны отдельных категорий, трудоустройство лиц, получающих надбавки на содержание детей до 18 лет, либо прекращение обучения ребёнка, получающего пенсию в связи с потерей кормильца.

Кроме того, переплата пенсионных средств возможна из-за ошибок либо недостоверных данных, предоставленных работодателем относительно заработной платы или страхового стажа работника.

