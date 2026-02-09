  1. В Украине

Переплата пенсий: в каких случаях государство требует возвращать средства

12:24, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В 2026 году некоторые украинцы могут столкнуться с необходимостью возвращения переплаченных пенсий.
Переплата пенсий: в каких случаях государство требует возвращать средства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году части украинских пенсионеров придётся возвращать излишне полученные пенсионные средства, если их выплата стала результатом предоставления недостоверной информации или злоупотреблений. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Черновицкой области.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно действующему законодательству, возврату подлежат суммы пенсий, начисленные сверх установленных норм по вине самого пенсионера либо из-за предоставления работодателем недостоверных сведений.

В случае отказа от добровольного возврата средств их взыскание будет осуществляться на основании решений органов Пенсионного фонда либо в судебном порядке.

В каких случаях придётся возвращать пенсии?

В ПФУ отмечают, что на размер пенсии влияют обстоятельства, об изменении которых пенсионер обязан своевременно сообщать государственным органам. Речь, в частности, идёт о трудоустройстве, увольнении с работы, начале или прекращении предпринимательской деятельности.

Это связано с тем, что отдельные доплаты, надбавки и повышения предусмотрены исключительно для неработающих пенсионеров. В случае выхода на работу право на такие выплаты утрачивается.

Отдельное внимание в ПФУ обращают на пенсии за выслугу лет. Если получатель такой пенсии вновь трудоустраивается по специальности, которая даёт право на данный вид выплат, начисление пенсии должно быть полностью прекращено.

Также обязательным является уведомление Пенсионного фонда об изменении места проживания. Например, в случае выезда из горной местности отменяются соответствующие надбавки, которые могут составлять до 20% пенсии.

Основаниями для перерасчёта выплат могут стать и другие обстоятельства: утрата статуса ветерана войны отдельных категорий, трудоустройство лиц, получающих надбавки на содержание детей до 18 лет, либо прекращение обучения ребёнка, получающего пенсию в связи с потерей кормильца.

Кроме того, переплата пенсионных средств возможна из-за ошибок либо недостоверных данных, предоставленных работодателем относительно заработной платы или страхового стажа работника.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Малозначительное дело: Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по вопросу недействительности договоров

Суд установил, что спор не имеет значительного общественного или правового интереса для кассационного пересмотра.

ЕСПЧ подтвердил отсутствие легитимности решений Дисциплинарной палаты Польши по делу MORAWIEC v. POLAND

ЕСПЧ выявил нарушение свободы выражения мнения польской судьи в результате уголовного преследования за публичную критику судебной реформы.

Украина модернизирует электронный документооборот в соответствии с нормами ЕС: изменения

Законопроект должен ускорить цифровую трансформацию государственных и бизнес-процессов за счет внедрения современных стандартов электронного документооборота.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]