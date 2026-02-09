Переплата пенсій: у яких випадках держава вимагає повертати кошти

У 2026 році деякі українці можуть зіткнутися з необхідністю повернення переплачених пенсій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році частині українських пенсіонерів доведеться повертати надмірно отримані пенсійні кошти, якщо їх виплата стала результатом подання недостовірної інформації або зловживань. Про це поінформували у Пенсійному фонді Чернівецької області.

Згідно з чинним законодавством, поверненню підлягають суми пенсій, нараховані понад встановлені норми з вини самого пенсіонера або через надання роботодавцем неправдивих відомостей.

У разі відмови від добровільного повернення коштів їх стягнення здійснюватиметься на підставі рішень органів Пенсійного фонду або в судовому порядку.

У яких випадках доведеться повертати пенсії?

У ПФУ зазначають, що на розмір пенсії впливають обставини, про зміну яких пенсіонер зобов’язаний своєчасно повідомляти державні органи. Йдеться, зокрема, про працевлаштування, звільнення з роботи, початок або припинення підприємницької діяльності.

Це пов’язано з тим, що окремі доплати, надбавки та підвищення передбачені виключно для непрацюючих пенсіонерів. У разі виходу на роботу право на такі виплати втрачається.

Окрему увагу у ПФУ звертають на пенсії за вислугу років. Якщо отримувач такої пенсії знову працевлаштовується за спеціальністю, що дає право на цей вид виплат, нарахування пенсії має бути повністю припинене.

Також обов’язковим є повідомлення Пенсійного фонду про зміну місця проживання. Наприклад, у разі виїзду з гірської місцевості скасовуються відповідні надбавки, які можуть становити до 20% пенсії.

Підставами для перерахунку виплат можуть стати й інші обставини: втрата статусу ветерана війни окремих категорій, працевлаштування осіб, які отримують надбавки на утримання дітей до 18 років, або припинення навчання дитини, що одержує пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Крім того, переплата пенсійних коштів можлива через помилки або недостовірні дані, надані роботодавцем щодо заробітної плати чи страхового стажу працівника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.