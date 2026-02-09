Жестокое обращение с животными — преступление: какая ответственность предусмотрена законом
Жестокое обращение с животными в Украине является не только проявлением негуманного отношения, но и правонарушением, за которое предусмотрена административная или уголовная ответственность. За побои, увечья, оставление животных в опасных условиях или другие формы издевательства виновным может грозить штраф, арест или лишение свободы.
В Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснили, какие действия закон признает жестоким обращением с животными, какая ответственность за это предусмотрена и как действовать, если вы стали свидетелем такого правонарушения.
Какие действия считаются жестоким обращением
- побои, травмирование, отравление, увечье и убийство животных;
- оставление животных без присмотра в автомобиле при температуре +20°C или ниже +5°C;
- оставление животного привязанным без возможности укрыться при температуре воздуха выше +20°C или ниже 0°C;
- дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью животного и его общему состоянию;
- привязывание к транспорту с принуждением к бегу;
- натравливание животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных мотивов и т. п.
Полный перечень приведен в Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения».
Ответственность за жестокое обращение с животными
За жестокое обращение с животными предусмотрена административная или уголовная ответственность — в зависимости от тяжести нарушения.
Административная ответственность
Наступает за издевательства над животными, которые причинили им физическую боль и страдания, но без телесных повреждений, увечья или гибели, а также за оставление без присмотра или нарушение правил содержания и транспортировки, а также другие нарушения правил содержания и обращения с животными.
Ответственность предусматривает:
- за первое нарушение в отношении одного животного — штраф от 3 400 до 5 100 грн;
- за повторное нарушение или нарушение в отношении нескольких животных, либо совершенное группой лиц:
- штраф от 5 100 до 8 500 грн
- или административный арест на срок до 15 суток.
Если пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья животного — его могут конфисковать.
Уголовная ответственность
Наступает за жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным (кошкам, собакам, козам, коровам, птицам и т. д.), если такие действия:
- привели к увечью или гибели животного;
- заключались в натравливании животных друг на друга;
- были совершены из хулиганских или корыстных мотивов;
- содержали призывы или пропаганду жестокого обращения с животными.
Ответственность предусматривает:
- ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного;
- наиболее суровое наказание — за действия, совершенные с целью создания, сбыта или распространения продукции, пропагандирующей жестокость к животным (в частности видео с издевательствами), — от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией животного.
Как действовать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным
- Вызовите полицию.
- По возможности остановите нарушителя (без риска для собственной безопасности) и окажите помощь животному.
- Сделайте фото или видео, найдите свидетелей, зафиксируйте адрес происшествия — это поможет привлечь виновного к ответственности.
- Обратитесь в зоозащитные организации или к волонтерам — они могут помочь со спасением животного, его лечением и дальнейшими действиями.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.