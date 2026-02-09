  1. В Украине

Жестокое обращение с животными — преступление: какая ответственность предусмотрена законом

18:42, 9 февраля 2026
Закон устанавливает ответственность за побои, увечье и оставление животных без присмотра.
Жестокое обращение с животными в Украине является не только проявлением негуманного отношения, но и правонарушением, за которое предусмотрена административная или уголовная ответственность. За побои, увечья, оставление животных в опасных условиях или другие формы издевательства виновным может грозить штраф, арест или лишение свободы.

В Координационном центре по оказанию бесплатной правовой помощи разъяснили, какие действия закон признает жестоким обращением с животными, какая ответственность за это предусмотрена и как действовать, если вы стали свидетелем такого правонарушения.

Какие действия считаются жестоким обращением

  • побои, травмирование, отравление, увечье и убийство животных;
  • оставление животных без присмотра в автомобиле при температуре +20°C или ниже +5°C;
  • оставление животного привязанным без возможности укрыться при температуре воздуха выше +20°C или ниже 0°C;
  • дрессировка животных способом, который наносит вред здоровью животного и его общему состоянию;
  • привязывание к транспорту с принуждением к бегу;
  • натравливание животных друг на друга, совершенное из хулиганских или корыстных мотивов и т. п.

Полный перечень приведен в Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения».

Ответственность за жестокое обращение с животными

За жестокое обращение с животными предусмотрена административная или уголовная ответственность — в зависимости от тяжести нарушения.

Административная ответственность

Наступает за издевательства над животными, которые причинили им физическую боль и страдания, но без телесных повреждений, увечья или гибели, а также за оставление без присмотра или нарушение правил содержания и транспортировки, а также другие нарушения правил содержания и обращения с животными.

Ответственность предусматривает:

- за первое нарушение в отношении одного животного — штраф от 3 400 до 5 100 грн;

- за повторное нарушение или нарушение в отношении нескольких животных, либо совершенное группой лиц:

  • штраф от 5 100 до 8 500 грн
  • или административный арест на срок до 15 суток.

Если пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья животного — его могут конфисковать.

Уголовная ответственность

Наступает за жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным (кошкам, собакам, козам, коровам, птицам и т. д.), если такие действия:

  • привели к увечью или гибели животного;
  • заключались в натравливании животных друг на друга;
  • были совершены из хулиганских или корыстных мотивов;
  • содержали призывы или пропаганду жестокого обращения с животными.

Ответственность предусматривает:

  • ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животного;
  • наиболее суровое наказание — за действия, совершенные с целью создания, сбыта или распространения продукции, пропагандирующей жестокость к животным (в частности видео с издевательствами), — от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией животного.

Как действовать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным

  1. Вызовите полицию.
  2. По возможности остановите нарушителя (без риска для собственной безопасности) и окажите помощь животному.
  3. Сделайте фото или видео, найдите свидетелей, зафиксируйте адрес происшествия — это поможет привлечь виновного к ответственности.
  4. Обратитесь в зоозащитные организации или к волонтерам — они могут помочь со спасением животного, его лечением и дальнейшими действиями.

преступление животные

