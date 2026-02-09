Жорстоке поводження з тваринами — злочин: яка відповідальність передбачена законом

Закон встановлює відповідальність за побиття, каліцтво і залишення тварин напризволяще.

Жорстоке поводження з тваринами в Україні є не лише проявом негуманного ставлення, а правопорушенням, за яке передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. За побиття, каліцтво, залишення тварин у небезпечних умовах чи інші форми знущання винним може загрожувати штраф, арешт або позбавлення волі.

У Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги пояснили, які дії закон визнає жорстоким поводженням з тваринами, яку відповідальність за це передбачено та як діяти, якщо ви стали свідком такого правопорушення.

Які дії вважаються жорстоким поводженням

побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин

залишення тварин без нагляду в авто за температури +20°C або нижче +5°C

залишення тварини прив’язаною без можливості сховатися за температури повітря понад +20 °C або нижче 0 °C

дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану

прив’язування до транспорту з примушенням до бігу

нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.

Повний перелік наведено у ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна або і кримінальна відповідальність — залежить від тяжкості порушення.

Адміністративна відповідальність

Настає за знущання з тварин, яке спричинило їм фізичний біль та страждання, але без тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення напризволяще чи порушення правил утримання й транспортування, а також інші порушення правил утримання та поводження з тваринами.

Відповідальність передбачає:

- за перше порушення щодо однієї тварини — штраф від 3 400 до 5 100 грн

- за повторне або яке стосується кількох тварин, або вчинене групою осіб:

штраф від 5 100 грн до 8 500 грн

або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Якщо перебування у власника становить загрозу для життя або здоров’я тварини — її можуть конфіскувати.

Кримінальна відповідальність

Настає за жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних (котів, собак, кіз, корів, птахів тощо), якщо:

призвели до каліцтва або загибелі тварини

полягали в нацьковуванні тварин одна на одну

були вчинені з хуліганських чи корисливих мотивів

містили заклики або пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Відповідальність передбачає:

обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини

найсуворіше покарання — за дії вчинені з метою створення, збуту або поширення продукції, що пропагує жорстокість до тварин (зокрема відео зі знущанням) від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Як діяти, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною

Викличте поліцію За можливості зупиніть порушника (без ризику для власної безпеки) та надайте допомогу тварині Зробіть фото/відео, знайдіть свідків, зафіксуйте адресу події — це допоможе у притягненні винного до відповідальності Зверніться до зоозахисних організацій або волонтерів — вони можуть допомогти з порятунком тварини, її лікуванням і подальшими діями.

