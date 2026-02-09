  1. В Украине

Прием на работу с испытанием: что нужно знать работодателю

15:06, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В трудовом законодательстве определен порядок оформления работника на испытательный срок.
Прием на работу с испытанием: что нужно знать работодателю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профсоюзов Украины рассказывает, как оформить работника на испытательный срок.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Указывается, что согласно ст. 26 КЗоТ, при заключении трудового договора по соглашению сторон может быть предусмотрен испытательный срок с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе.

Условие об установлении испытания при приёме на работу должно быть зафиксировано:

  • в заявлении работника;
  • в трудовом договоре (при его заключении в письменной форме);
  • в приказе о приёме на работу.
  • Отсутствие соответствующего условия в указанных документах является основанием считать, что работник принят на работу без испытания.

Поскольку установление испытательного срока при заключении трудового договора — это лишь одно из условий трудового договора, трудовые отношения оформляются в общем порядке, предусмотренном ст. 24 КЗоТ.

То есть работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника либо уполномоченного им органа, и уведомления центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о приёме работника на работу в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Таким образом, необходимо подать уведомление о приёме работника на работу в Государственную налоговую службу Украины.

Что касается приёма по договору, то испытание является одним из условий трудового договора, и без заключения трудового договора установление испытания является неправомерным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Малозначительное дело: Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по вопросу недействительности договоров

Суд установил, что спор не имеет значительного общественного или правового интереса для кассационного пересмотра.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]