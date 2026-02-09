Прием на работу с испытанием: что нужно знать работодателю

В трудовом законодательстве определен порядок оформления работника на испытательный срок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профсоюзов Украины рассказывает, как оформить работника на испытательный срок.

Указывается, что согласно ст. 26 КЗоТ, при заключении трудового договора по соглашению сторон может быть предусмотрен испытательный срок с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе.

Условие об установлении испытания при приёме на работу должно быть зафиксировано:

в заявлении работника;

в трудовом договоре (при его заключении в письменной форме);

в приказе о приёме на работу.

Отсутствие соответствующего условия в указанных документах является основанием считать, что работник принят на работу без испытания.

Поскольку установление испытательного срока при заключении трудового договора — это лишь одно из условий трудового договора, трудовые отношения оформляются в общем порядке, предусмотренном ст. 24 КЗоТ.

То есть работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника либо уполномоченного им органа, и уведомления центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о приёме работника на работу в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Таким образом, необходимо подать уведомление о приёме работника на работу в Государственную налоговую службу Украины.

Что касается приёма по договору, то испытание является одним из условий трудового договора, и без заключения трудового договора установление испытания является неправомерным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.