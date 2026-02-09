Прием на работу с испытанием: что нужно знать работодателю
Федерация профсоюзов Украины рассказывает, как оформить работника на испытательный срок.
Указывается, что согласно ст. 26 КЗоТ, при заключении трудового договора по соглашению сторон может быть предусмотрен испытательный срок с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе.
Условие об установлении испытания при приёме на работу должно быть зафиксировано:
- в заявлении работника;
- в трудовом договоре (при его заключении в письменной форме);
- в приказе о приёме на работу.
- Отсутствие соответствующего условия в указанных документах является основанием считать, что работник принят на работу без испытания.
Поскольку установление испытательного срока при заключении трудового договора — это лишь одно из условий трудового договора, трудовые отношения оформляются в общем порядке, предусмотренном ст. 24 КЗоТ.
То есть работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника либо уполномоченного им органа, и уведомления центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование о приёме работника на работу в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Таким образом, необходимо подать уведомление о приёме работника на работу в Государственную налоговую службу Украины.
Что касается приёма по договору, то испытание является одним из условий трудового договора, и без заключения трудового договора установление испытания является неправомерным.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.