Прийом на роботу з випробуванням: що потрібно знати роботодавцю

У трудовому законодавстві визначено порядок оформлення працівника на випробувальний термін.

Федерація професійних спілок України розповідає, як оформити працівника на випробувальний термін.

Зазначається, що згідно зі ст. 26 КЗпП при укладенні трудового договору угодою сторін може бути обумовлений випробувальний термін, з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова щодо встановлення випробування при прийнятті на роботу має бути зафіксована:

у заяві працівника;

у трудовому договорі (при укладенні його в письмовій формі);

у наказі про прийняття на роботу.

Відсутність відповідної умови у зазначених документах дає підстави вважати, що працівника прийнято на роботу без випробування.

Оскільки встановлення випробувального терміну при укладанні трудового договору – це лише одна з умов трудового договору, трудові відносини оформлюються у загальному порядку, передбаченому ст. 24 КЗпП.

Тобто працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тож необхідно подати повідомлення про прийняття працівника на роботу до Державної податкової служби України.

Що стосується питання прийняття за договором, то випробування є однією з умов трудового договору і без укладання трудового договору випробування встановлювати неправомірно.

