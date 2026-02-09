Алименты за прошлые годы: в Минюсте пояснили, когда и как их можно взыскать

Закон предусматривает возможность взыскания алиментов как за будущий, так и за прошлый период, а также привлечение должников к ответственности за неуплату.

Родители в Украине обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, однако на практике это правило не всегда выполняется добровольно. В таких случаях закон предусматривает возможность взыскания алиментов как за будущий, так и за прошлый период, а также привлечение должников к ответственности за неуплату.

В Министерстве юстиции разъяснили, в каких случаях можно взыскать алименты за прошлое время, чем это отличается от задолженности по алиментам и какие механизмы защиты прав ребенка предусмотрены законодательством.

Способы выполнения родителями обязанности содержать ребенка определяются по договоренности между ними (статьи 180–181 Семейного кодекса Украины).

Способы решения вопроса содержания ребенка

Отец и мать могут урегулировать этот вопрос путем устной договоренности или, в соответствии со статьей 189 Кодекса, путем заключения нотариально удостоверенного договора об уплате алиментов на ребенка, в котором определяются размер и сроки выплат. В случае невыполнения одним из родителей своей обязанности по договору алименты могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Также один из родителей может подать заявление по месту работы, месту выплаты пенсии, стипендии об удержании алиментов на ребенка из его заработной платы, пенсии, стипендии в размере и на срок, которые определены в этом заявлении (статья 187 Кодекса).

Если договориться не удается и один из родителей уклоняется от уплаты средств на содержание ребенка, мать или отец, с которым проживает ребенок, могут обратиться в суд для взыскания алиментов.

По решению суда алименты присуждаются:

– в доле от дохода матери, отца;

– в твердой денежной сумме по выбору того из родителей или других законных представителей ребенка, с которым проживает ребенок (статья 181 Кодекса).

В соответствии со статьей 191 Кодекса алименты на ребенка присуждаются:

– по решению суда со дня предъявления иска;

– в случае подачи заявления о выдаче судебного приказа — со дня подачи такого заявления.

Алименты за прошлое время могут быть присуждены, если истец представит суду доказательства того, что он принимал меры для получения алиментов от ответчика, но не мог их получить в связи с уклонением последнего от их уплаты. В этом случае суд может присудить алименты за прошлое время, но не более чем за десять лет.

Доказательствами принятия мер по получению алиментов могут быть, в частности:

– переписка с ответчиком, аудио/видеозаписи, подтверждающие обращение истца к ответчику с требованием об уплате алиментов;

– доказательства попыток установить место проживания, место работы, реальный размер заработка ответчика;

– показания свидетелей, которые подтвердят, что истец обращался к ответчику по указанному вопросу.

Важно понимать разницу между взысканием алиментов на ребенка за прошлое время и взысканием задолженности по алиментам.

Так, взыскание за прошлое время имеет место, когда алименты еще никогда официально не назначались, но один из родителей фактически не содержал ребенка. Среди причин, по которым лицо, с которым проживает ребенок, не обращалось за алиментами ранее, может быть правовая неосведомленность или попытки договориться во внесудебном порядке.

Взыскание задолженности осуществляется, когда алименты уже были назначены (решением суда, договором об уплате алиментов, заявлением плательщика об удержании средств из заработной платы и т. д.), но их не уплачивали или уплачивали не в полном объеме.

Взыскание алиментов на ребенка за прошлое время и задолженности по алиментам

Согласно статье 194 Кодекса алименты могут быть взысканы по исполнительному листу за прошлое время, но не более чем за десять лет, предшествовавших предъявлению исполнительного листа к исполнению.

Если по исполнительному листу, предъявленному к исполнению, алименты не взыскивались в связи с розыском плательщика алиментов или в связи с его пребыванием за границей, они подлежат уплате за весь прошлый период.

Задолженность по алиментам, которые взыскиваются в соответствии со статьей 187 этого Кодекса, погашается по заявлению плательщика путем удержаний из его заработной платы, пенсии, стипендии по месту их получения или взыскивается по решению суда.

Задолженность по алиментам взыскивается независимо от достижения ребенком совершеннолетия, а в случае, предусмотренном статьей 199 этого Кодекса, — до достижения им двадцати трех лет.

В соответствии со статьей 199 Кодекса, если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения ими двадцати трех лет при условии, что они могут оказывать материальную помощь. Право на содержание прекращается в случае прекращения обучения. Право на обращение в суд с иском о взыскании алиментов имеет тот из родителей, с кем проживает дочь, сын, а также сами дочь, сын, которые продолжают обучение.

Определение задолженности по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода)

Задолженность по алиментам, присужденным в доле от заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), который плательщик алиментов получал за время, в течение которого не производилось их взыскание, независимо от того, получен такой заработок (доход) в Украине или за границей.

Задолженность по алиментам плательщика алиментов, который не работал на момент возникновения задолженности либо является физическим лицом — предпринимателем и находится на упрощенной системе налогообложения, либо является гражданином Украины, который получает заработок (доход) в государстве, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности.

В случае установления источника и размера заработка (дохода) плательщика алиментов, полученного им за границей, по заявлению получателя алиментов государственный исполнитель, частный исполнитель осуществляет перерасчет задолженности.

Размер задолженности по алиментам исчисляется государственным исполнителем, частным исполнителем, а в случае возникновения спора — судом (статья 195 Кодекса).

Ответственность за просрочку уплаты алиментов

В случае возникновения задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда или по договоренности между родителями, получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере одного процента суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня вынесения судом решения о взыскании пени, но не более 100 процентов задолженности.

В случае применения к лицу, обязанному уплачивать алименты по решению суда, мер, предусмотренных частью четырнадцатой статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве», максимальный размер пени должен равняться разнице между суммой задолженности и размером примененных мер принудительного исполнения, предусмотренных частью четырнадцатой статьи 71 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

Размер неустойки может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения плательщика алиментов.

Неустойка не уплачивается, если плательщик алиментов является несовершеннолетним (статья 196 Кодекса).

Установление срока уплаты задолженности. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам

С учетом материального и семейного положения плательщика алиментов суд может отсрочить или рассрочить уплату задолженности по алиментам.

По иску плательщика алиментов суд может полностью или частично освободить его от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с его тяжелой болезнью или другим обстоятельством, имеющим существенное значение (статья 197 Кодекса).

