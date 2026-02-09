  1. В Украине

Новые правила для медучреждений и ФЛП: медицинскую практику четко определили в законе

13:15, 9 февраля 2026
Президент Владимир Зеленский 9 февраля подписал законопроект № 13682, которым внесены изменения в статью 3 Основ законодательства Украины об охране здоровья.

Документом на законодательном уровне закрепляется определение понятия «хозяйственная деятельность по медицинской практике».

Согласно принятому закону, хозяйственная деятельность по медицинской практике — это деятельность в сфере здравоохранения, подлежащая лицензированию в соответствии с Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», которая осуществляется учреждениями здравоохранения и физическими лицами — предпринимателями с целью предоставления медицинской (реабилитационной) помощи (услуг) и медицинского обслуживания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Кабинету Министров поручено в течение трех месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом, а также обеспечить обновление подзаконных актов министерств и других центральных органов исполнительной власти.

