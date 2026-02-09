Нові правила для медзакладів і ФОПів: медичну практику чітко визначили в законі

Документом законодавчо закріплюється визначення поняття «господарська діяльність з медичної практики».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 9 лютого підписав законопроєкт № 13682, яким внесено зміни до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Документом законодавчо закріплюється визначення поняття «господарська діяльність з медичної практики».

Згідно з ухваленим законом, господарська діяльність з медичної практики — це діяльність у сфері охорони здоров’я, яка підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної (реабілітаційної) допомоги (послуги) та медичного обслуговування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Кабінету Міністрів доручено протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового закону, а також забезпечити оновлення підзаконних актів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.