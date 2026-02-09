  1. В Україні

Нові правила для медзакладів і ФОПів: медичну практику чітко визначили в законі

13:15, 9 лютого 2026
Документом законодавчо закріплюється визначення поняття «господарська діяльність з медичної практики».
Президент Володимир Зеленський 9 лютого підписав законопроєкт № 13682, яким внесено зміни до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Документом законодавчо закріплюється визначення поняття «господарська діяльність з медичної практики».

Згідно з ухваленим законом, господарська діяльність з медичної практики — це діяльність у сфері охорони здоров’я, яка підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами – підприємцями з метою надання медичної (реабілітаційної) допомоги (послуги) та медичного обслуговування.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Кабінету Міністрів доручено протягом трьох місяців привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового закону, а також забезпечити оновлення підзаконних актів міністерств і інших центральних органів виконавчої влади.

закон Україна Володимир Зеленський медицина

