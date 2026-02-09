Гнилые овощи для военных: в Днепропетровской области разоблачили коррупционную схему при поставках продуктов для ВСУ

Военнослужащим поставляли гнилые овощи и фрукты, в том числе для подразделений, выполнявших задачи на активных участках фронта.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили коррупционную схему при поставках продуктов для военных. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, организатором махинации стал начальник продовольственной службы одной из воинских частей. Он действовал в сговоре с учредителем и коммерческим директором предприятия — поставщика продуктов питания для ВСУ.

Суть схемы заключалась в так называемых бестоварных операциях. Должностные лица подписывали акты приема-передачи на полный объем продукции, тогда как фактически в воинские части доставляли лишь ее часть. Остальную продукцию списывали через подконтрольных лиц.

Кроме недопоставок, качество фактически завезенных продуктов не соответствовало установленным требованиям. Военнослужащим поставляли, в частности, гнилые овощи и фрукты, в том числе для подразделений, выполнявших задания на активных участках фронта.

За прием некачественных продуктов и ненаправление рекламационных писем начальник продовольственной службы получал неправомерную выгоду наличными. Размер «откатов» достигал до 50% от стоимости поставок. Лишь за неделю сумма незаконных выплат могла превышать 1 млн гривен.

Полученные средства фигурант использовал для личного обогащения. Он приобрел недвижимость в двух жилых комплексах, купил несколько автомобилей премиум-класса и другие дорогостоящие вещи, оформляя имущество на близких лиц.

Во время обысков у подозреваемого изъяли автомобили, документы на элитную недвижимость, коллекцию брендовой одежды, обуви и аксессуаров ориентировочной стоимостью более 8 млн гривен, а также долговые расписки на 120 тысяч долларов.

Начальника продовольственной службы задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество), ч. 2 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 409 УК Украины (уклонение от военной службы в условиях военного положения).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Также о подозрении сообщили его подчиненной из продовольственной службы тыла логистики. По данным следствия, она получала наличные от поставщиков за списание некачественных продуктов и передавала часть средств руководителю. Во время обысков у нее изъяли 20 тыс. долларов США. Ее действия квалифицировали по ч. 1 ст. 369 УК Украины — предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг причастных лиц и окончательный размер ущерба, причиненного государству.

