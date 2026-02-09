  1. В Україні

Гнилі овочі для військових: на Дніпропетровщині викрили корупційну схему на постачанні продуктів для ЗСУ

13:54, 9 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовослужбовцям постачали гнилі овочі та фрукти, у тому числі для підрозділів, які виконували завдання на активних ділянках фронту.
Гнилі овочі для військових: на Дніпропетровщині викрили корупційну схему на постачанні продуктів для ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили корупційну схему на постачанні продуктів для військових. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, організатором оборудки став начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Він діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника продуктів харчування для ЗСУ.

Суть схеми полягала у так званих безтоварних операціях. Посадовці підписували акти приймання-передачі на повний обсяг продукції, тоді як фактично до військових частин доставляли лише її частину. Решту продукції списували через підконтрольних осіб.

Крім недопоставок, якість фактично завезених продуктів не відповідала встановленим вимогам. Військовослужбовцям постачали, зокрема, гнилі овочі та фрукти, у тому числі для підрозділів, які виконували завдання на активних ділянках фронту.

За приймання неякісних продуктів та ненаправлення рекламаційних листів начальник продовольчої служби отримував неправомірну вигоду готівкою. Розмір «відкатів» сягав до 50% від вартості поставок. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати 1 млн гривень.

Отримані кошти фігурант використовував для особистого збагачення. Він набув нерухомість у двох житлових комплексах, придбав кілька автомобілів преміумкласу та інші дороговартісні речі, оформлюючи майно на близьких осіб.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили автомобілі, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн гривень, а також боргові розписки на 120 тисяч доларів.

Начальника продовольчої служби затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), ч. 2 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 409 КК України (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Також про підозру повідомили його підлеглій із продовольчої служби тилу логістики. За даними слідства, вона отримувала готівку від постачальників за списування неякісних продуктів та передавала частину коштів керівнику. Під час обшуків у неї вилучили 20 тис. доларів США. Її дії кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України — надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло причетних осіб та остаточний розмір завданих державі збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

корупція ЗСУ військові ДБР військовослужбовці продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді поставили під сумнів законопроєкт Галини Третьякової, який обмежує суддівську винагороду

Чому законопроєкт Галини Третьякової про справедливу систему оплати праці викликав критику з боку представників судової влади.

Шлюбу у 14 років не буде, але з 16 — за рішенням суду: альтернативний проєкт Цивільного кодексу

Альтернативний проєкт передбачає можливість одруження осіб від 16 років лише за рішенням суду.

Нотаріальна палата вимагає від Мін’юсту перейти на електронний акт

Ініційовані зміни дозволять скоротити технічні помилки, попередять втрати прав клієнтів, штрафи та паперовий хаос.

Малозначна справа: Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження щодо недійсності договорів

Суд встановив, що спір не має значного суспільного чи правового інтересу для касаційного перегляду.

ЄСПЛ підтвердив відсутність легітимності рішень Дисциплінарної палати Польщі у справі MORAWIEC v. POLAND

ЄСПЛ виявив порушення свободи вираження поглядів польської судді через кримінальне переслідування за публічну критику судової реформи.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]