Кампания декларирования-2026: как правильно определить источник дохода

НАЗК пояснило, кого именно следует указывать в декларации в зависимости от вида дохода.

В ходе кампании декларирования-2026 один из самых распространенных вопросов — кого именно указывать в качестве источника дохода в декларации. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции подчеркивают: правильное определение источника дохода является ключевым для корректного заполнения декларации.

Что такое источник дохода

Источник дохода — это физическое или юридическое лицо, от которого декларант или член его семьи фактически получил доход в отчетном периоде.

Кого считают источником дохода в разных ситуациях

В зависимости от вида дохода источник определяется следующим образом:

Заработная плата — работодатель (юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель), который начислил и выплатил зарплату.

Проценты по депозиту — банк или иное финансовое учреждение.

Наследство — лицо, от которого получено наследство (умерший).

Алименты — лицо, обязанное их выплачивать, независимо от того, перечисляет ли оно средства лично или это делает работодатель.

Доход от предпринимательской деятельности — сам декларант или член его семьи, если он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель (ФОП).

Как указывать источник дохода военнослужащим

Отдельное разъяснение касается военнослужащих. НАЗК рекомендует в декларации указывать источник дохода следующим образом:

Источник дохода: «Иное физическое или юридическое лицо»

Тип лица: «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»

Код ЕГРПОУ: «Не известно»

Наименование источника: «военная служба»

При этом поле с кодом ЕГРПОУ необходимо заблокировать отметкой «Не известно».

