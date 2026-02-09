Кампания декларирования-2026: как правильно определить источник дохода
В ходе кампании декларирования-2026 один из самых распространенных вопросов — кого именно указывать в качестве источника дохода в декларации. В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции подчеркивают: правильное определение источника дохода является ключевым для корректного заполнения декларации.
Что такое источник дохода
Источник дохода — это физическое или юридическое лицо, от которого декларант или член его семьи фактически получил доход в отчетном периоде.
Кого считают источником дохода в разных ситуациях
В зависимости от вида дохода источник определяется следующим образом:
- Заработная плата — работодатель (юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель), который начислил и выплатил зарплату.
- Проценты по депозиту — банк или иное финансовое учреждение.
- Наследство — лицо, от которого получено наследство (умерший).
- Алименты — лицо, обязанное их выплачивать, независимо от того, перечисляет ли оно средства лично или это делает работодатель.
- Доход от предпринимательской деятельности — сам декларант или член его семьи, если он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель (ФОП).
Как указывать источник дохода военнослужащим
Отдельное разъяснение касается военнослужащих. НАЗК рекомендует в декларации указывать источник дохода следующим образом:
- Источник дохода: «Иное физическое или юридическое лицо»
- Тип лица: «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»
- Код ЕГРПОУ: «Не известно»
- Наименование источника: «военная служба»
При этом поле с кодом ЕГРПОУ необходимо заблокировать отметкой «Не известно».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.