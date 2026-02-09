  1. В Україні

Кампанія декларування-2026: як правильно визначити джерело доходу

14:30, 9 лютого 2026
НАЗК пояснило, кого саме слід зазначати у декларації залежно від виду доходу.
Під час кампанії декларування-2026 одне з найпоширеніших запитань — кого саме зазначати як джерело доходу в декларації. У Національному агентстві з питань запобігання корупції наголошують: правильне визначення джерела доходу є ключовим для коректного заповнення декларації.

Що таке джерело доходу

Джерело доходу — це фізична або юридична особа, від якої декларант або член його сім’ї фактично отримав дохід у звітному періоді.

Кого вважають джерелом доходу в різних ситуаціях

Залежно від виду доходу, джерело визначається так:

  • Заробітна плата — роботодавець (юридична особа або фізична особа-підприємець), який нарахував і виплатив зарплату.
  • Проценти за депозитом — банк або інша фінансова установа.
  • Спадщина — особа, від якої отримано спадщину (померла особа).
  • Аліменти — особа, зобов’язана їх сплачувати, незалежно від того, чи перераховує кошти вона особисто, чи це робить роботодавець.
  • Дохід від підприємницької діяльності — сам декларант або член його сім’ї, якщо він зареєстрований як фізична особа-підприємець (ФОП).

Як зазначати джерело доходу військовослужбовцям

Окреме роз’яснення стосується військовослужбовців. НАЗК рекомендує у декларації зазначати джерело доходу так:

  • Джерело доходу: «Інша фізична або юридична особа»
  • Тип особи: «Юридична особа, зареєстрована в Україні»
  • Код ЄДРПОУ: «Не відомо»
  • Найменування джерела: «військова служба»

При цьому поле з кодом ЄДРПОУ необхідно заблокувати позначкою «Не відомо».

декларація НАЗК декларування електронна декларація

