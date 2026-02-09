Кампанія декларування-2026: як правильно визначити джерело доходу
Під час кампанії декларування-2026 одне з найпоширеніших запитань — кого саме зазначати як джерело доходу в декларації. У Національному агентстві з питань запобігання корупції наголошують: правильне визначення джерела доходу є ключовим для коректного заповнення декларації.
Що таке джерело доходу
Джерело доходу — це фізична або юридична особа, від якої декларант або член його сім’ї фактично отримав дохід у звітному періоді.
Кого вважають джерелом доходу в різних ситуаціях
Залежно від виду доходу, джерело визначається так:
- Заробітна плата — роботодавець (юридична особа або фізична особа-підприємець), який нарахував і виплатив зарплату.
- Проценти за депозитом — банк або інша фінансова установа.
- Спадщина — особа, від якої отримано спадщину (померла особа).
- Аліменти — особа, зобов’язана їх сплачувати, незалежно від того, чи перераховує кошти вона особисто, чи це робить роботодавець.
- Дохід від підприємницької діяльності — сам декларант або член його сім’ї, якщо він зареєстрований як фізична особа-підприємець (ФОП).
Як зазначати джерело доходу військовослужбовцям
Окреме роз’яснення стосується військовослужбовців. НАЗК рекомендує у декларації зазначати джерело доходу так:
- Джерело доходу: «Інша фізична або юридична особа»
- Тип особи: «Юридична особа, зареєстрована в Україні»
- Код ЄДРПОУ: «Не відомо»
- Найменування джерела: «військова служба»
При цьому поле з кодом ЄДРПОУ необхідно заблокувати позначкою «Не відомо».
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.