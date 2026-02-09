Начальнику управления образования Подольской РГА Сидоренко сообщили о подозрении в связи с невыплатой помощи детям-сиротам

Речь идет о более чем 188 тысячах гривен единовременных выплат, предусмотренных законом.

Начальнику управления образования Подольской районной государственной администрации Киева сообщили о подозрении в служебной халатности из-за невыплаты предусмотренной законом единовременной денежной помощи детям-сиротам. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, хотя и не указав фамилию чиновника, однако по данным Управления образования Подольского района города Киева, эту должность занимает Алексей Сидоренко.

По данным следствия, прокуратуры установили, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые учились в учебных заведениях Подольского района, не получили обязательную единовременную выплату после завершения обучения.

Согласно Закону Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», такие выпускники имели право на единовременное пособие в размере шести прожиточных минимумов после окончания средних учебных заведений.

В то же время в период с 2020 по 2022 годы 13 выпускников учебных заведений Подольского района эти средства не получили. Общая сумма невыплаченных средств превышает 188 тысяч гривен. Каждому из выпускников должны были выплатить от 13 300 до 15 700 гривен.

В прокуратуре отметили, что выплата такого единовременного пособия в Подольском районе Киева относится к полномочиям Управления образования Подольской РГА.

Сейчас в рамках досудебного расследования также проверяют, получали ли предусмотренную законом помощь выпускники учебных заведений района в другие годы.

