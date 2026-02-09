  1. В Украине

Начальнику управления образования Подольской РГА Сидоренко сообщили о подозрении в связи с невыплатой помощи детям-сиротам

19:00, 9 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Речь идет о более чем 188 тысячах гривен единовременных выплат, предусмотренных законом.
Начальнику управления образования Подольской РГА Сидоренко сообщили о подозрении в связи с невыплатой помощи детям-сиротам
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальнику управления образования Подольской районной государственной администрации Киева сообщили о подозрении в служебной халатности из-за невыплаты предусмотренной законом единовременной денежной помощи детям-сиротам. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, хотя и не указав фамилию чиновника, однако по данным Управления образования Подольского района города Киева, эту должность занимает Алексей Сидоренко.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, прокуратуры установили, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые учились в учебных заведениях Подольского района, не получили обязательную единовременную выплату после завершения обучения.

Согласно Закону Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки», такие выпускники имели право на единовременное пособие в размере шести прожиточных минимумов после окончания средних учебных заведений.

В то же время в период с 2020 по 2022 годы 13 выпускников учебных заведений Подольского района эти средства не получили. Общая сумма невыплаченных средств превышает 188 тысяч гривен. Каждому из выпускников должны были выплатить от 13 300 до 15 700 гривен.

В прокуратуре отметили, что выплата такого единовременного пособия в Подольском районе Киева относится к полномочиям Управления образования Подольской РГА.

Сейчас в рамках досудебного расследования также проверяют, получали ли предусмотренную законом помощь выпускники учебных заведений района в другие годы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Киев образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о подборе на должность Главы ГСА требует доработки: замечания Комитета

Законопроект о совершенствовании конкурса на должность Главы ГСА соответствует международным обязательствам Украины и стандартам ЕС, хотя требует доработки в части сроков подготовки конкурсной документации.

Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Судьи поставили под сомнение законопроект Галины Третьяковой, который ограничивает вознаграждение судей

Почему законопроект Галины Третьяковой о справедливой системе оплаты труда вызвал критику со стороны представителей судебной власти.

Брака в 14 лет не будет, но с 16 — по решению суда: альтернативный проект Гражданского кодекса

Альтернативный проект предусматривает возможность заключения брака лицами с 16 лет только по решению суда.

Нотариальная палата требует от Минюста перейти на электронный акт

Инициированные изменения позволят сократить технические ошибки, предотвратят потери прав клиентов, штрафы и бумажный хаос.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]