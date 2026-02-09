  1. В Україні

Начальнику управління освіти Подільської РДА Сидоренку повідомили про підозру через невиплату допомоги дітям-сиротам

19:00, 9 лютого 2026
Йдеться про понад 188 тисяч гривень одноразових виплат, передбачених законом.
Начальнику управління освіти Подільської РДА Сидоренку повідомили про підозру через невиплату допомоги дітям-сиротам
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Начальнику управління освіти Подільської районної державної адміністрації Києва повідомили про підозру у службовій недбалості через невиплату передбаченої законом одноразової грошової допомоги дітям-сиротам. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, хоча і не вказавши прізвища посадовця, проте за даними Управління освіти Подільського району міста Києва, цю посаду обіймає Олексій Сидоренко.

За даними слідства, прокуратури встановили, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчалися у закладах освіти Подільського району, не отримали обов’язкову одноразову виплату після завершення навчання.

Згідно із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», такі випускники мали право на одноразову допомогу у розмірі шести прожиткових мінімумів після закінчення закладів середньої освіти.

Водночас у період з 2020 по 2022 роки 13 випускників навчальних закладів Подільського району ці кошти не отримали. Загальна сума невиплачених коштів перевищує 188 тисяч гривень. Кожному з випускників мали виплатити від 13 300 до 15 700 гривень.

У прокуратурі зазначили, що виплата такої одноразової допомоги у Подільському районі Києва належить до повноважень Управління освіти Подільської РДА.

Наразі в межах досудового розслідування також перевіряють, чи отримували передбачену законом допомогу випускники навчальних закладів району в інші роки.

