Свириденко сообщила о старте кредитов на генераторы и выплат ФЛПам на энергонезависимость

В Украине начаты выплаты и кредитование по государственным программам поддержки в условиях энергетического кризиса, охватывающих помощь людям во время морозов, поддержку малого бизнеса и финансирование решений для повышения энергонезависимости жилья, ОСМД и предприятий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что первые выплаты и кредиты по государственным программам поддержки в условиях энергетического кризиса уже начислены. Также продолжают действовать правительственные программы помощи людям во время морозов, поддержки малого бизнеса и повышения энергонезависимости домов и квартир.

«Более 30 000 человек получили пакеты тепла в районах, где ситуация во время морозов была самой сложной. Наборы содержат вещи, которые помогают согреться, оставаться на связи и заряжать медицинские устройства. Их обеспечила Группа Нафтогаз для людей с инвалидностью и одиноких пенсионеров Киева и Киевской области», — сообщила Свириденко.

К этой инициативе присоединились крупные государственные компании — Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго и Леса Украины. Отмечается, что они уже передают общинам, которые имеют проблемы с электричеством и теплом, 70 тысяч дополнительных «пакетов тепла» — помощь с самым необходимым для обогрева.

«За неделю более 18 тысяч ФОПов 2–3 групп подали заявки на получение 180,6 млн грн. Из них 14,4 тысячи заявок государство уже профинансировало. Предприниматели, которые предоставляют людям базовые услуги, смогут отремонтировать или купить генератор, топливо либо оплатить коммунальные услуги», — заявила Премьер-министр.

Выдан первый льготный кредит в размере 1,1 млн грн на генераторы и другое энергооборудование в рамках программы «Доступные кредиты 5–7–9». По состоянию на сегодня в 18 банков поступило 963 заявки от бизнеса на общую сумму более 1 млрд грн. Кредит предоставляется сроком до 3 лет на сумму до 10 млн гривен.

«Уже подписано 115 кредитных договоров на общую сумму 2,19 млрд гривен для финансирования проектов собственной генерации — для бизнеса и ОСББ. В целом бизнес подал 173 заявки на 6 млрд гривен на установку газотурбинных, газопоршневых, биогазовых и других генерирующих установок как системного решения для энергоустойчивости», — заявила Свириденко.

Для поддержки домохозяйств работает программа «СвітлоДім», через которую поступают средства для энергонезависимости домов. Согласованы первые 19 заявок многоквартирных домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 5,1 млн грн. Средства перечисляются заявителям в течение двух дней после подтверждения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.