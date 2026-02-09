Свириденко повідомила про старт кредитів на генератори і виплат ФОПам на енергонезалежність

В Україні розпочато виплати й кредитування за державними програмами підтримки в умовах енергетичної кризи, що охоплюють допомогу людям під час морозів, підтримку малого бізнесу та фінансування рішень для підвищення енергонезалежності житла, ОСББ і підприємств.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що перші виплати та кредити за державними програмами підтримки в умовах енергетичної кризи вже нараховано. Також продовжують діяти урядові програми допомоги для людей під час морозів, підтримки малого бізнесу та підвищення енергонезалежності будинків і квартир.

«Понад 30 000 людей отримали пакунки тепла в районах, де ситуація під час морозів була найскладнішою. Набори містять речі, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої. Їх забезпечила Група Нафтогаз для людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів Києва та Київської області», — повідомила Свириденко.

До цієї ініціативи приєдналися великі державні компанії — Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго та Ліси України. Зазначається, що вони вже передають громадам, які мають проблеми з електрикою та теплом, 70 тисяч додаткових «пакунків тепла» — допомогу з найнеобхіднішим для обігріву.

«За тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2-3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14,4 тисячі заявок держава вже профінансувала. Підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги», – заявила Прем’єр-міністерка.

Видано перший пільговий кредит сумою 1,1 млн грн на генератори та інше енергообладнання в межах програми «Доступні кредити 5–7–9». Станом на сьогодні до 18 банків надійшло 963 заявки від бізнесу на загальну суму понад 1 млрд грн. Кредит надається на строк до 3 років на суму до 10 млн гривень.

«Уже підписано 115 кредитних договорів на загальну суму 2,19 млрд гривень для фінансування проектів власної генерації — для бізнесу та ОСББ. Загалом бізнес подав 173 заявки на 6 млрд гривень на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових та інших генеруючих установок, як системне рішення для енергостійкості», – заявила Свириденко.

Для підтримки домогосподарств працює програма СвітлоДім, через яку надходять кошти для енергонезалежності будинків. Погоджено перші 19 заявок багатоквартирних будинків у Києві та Київській області на загальну суму 5,1 млн грн. Кошти перераховуються заявникам впродовж двох днів після підтвердження.

