Оккупационные «суды» в Крыму являются инструментом репрессий – Руслан Кравченко

В Украине сообщили о подозрении судьям РФ и осудили «судью» оккупационного суда Крыма.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что лица, выносящие незаконные приговоры в отношении украинских военных и гражданских лиц на временно оккупированных территориях, являются соучастниками военных преступлений.

По его словам, о подозрении сообщено трем судьям Апелляционного военного суда РФ. В 2024 году они фактически оставили в силе незаконный приговор украинскому военнопленному — бойцу Главного управления разведки Минобороны Украины, которого приговорили почти к 20 годам заключения по сфабрикованным «террористическим» обвинениям.

Кравченко также сообщил, что в Украине вынесен приговор так называемому «судье» оккупационного суда Крыма — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По данным следствия, ее решениями арестовывали украинских военных, преследовали проукраинских активистов и журналистов, в частности крымскотатарского активиста и бывшего политзаключенного Эдема Бекирова.

«Убежден: каждый, кто использовал мантию судьи как прикрытие для репрессий, будет отвечать перед законом», — подчеркнул Генеральный прокурор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.