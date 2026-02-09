  1. В Україні

Окупаційні «суди» в Криму є інструментом репресій – Руслан Кравченко

19:22, 9 лютого 2026
В Україні повідомили про підозру суддям РФ та засудили «суддю» окупаційного суду Криму.
Окупаційні «суди» в Криму є інструментом репресій – Руслан Кравченко
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що особи, які ухвалюють незаконні вироки щодо українських військових і цивільних на тимчасово окупованих територіях, є співучасниками воєнних злочинів.

За його словами, повідомлено про підозру трьом суддям Апеляційного військового суду РФ. У 2024 році вони фактично залишили в силі незаконний вирок українському військовополоненому — бійцю Головного управління розвідки Міноборони України, якого засудили майже до 20 років ув’язнення за сфабрикованими «терористичними» обвинуваченнями.

Кравченко також повідомив, що в Україні ухвалено вирок так званій «судді» окупаційного суду Криму — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За даними слідства, її рішеннями арештовували українських військових, переслідували проукраїнських активістів і журналістів, зокрема кримськотатарського активіста та колишнього політв’язня Едема Бекірова.

«Переконаний: кожен, хто використав мантію судді як прикриття для репресій, відповідатиме перед законом», – наголосив Генеральний прокурор.

