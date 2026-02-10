  1. В Украине

Маршрутка попала в ДТП с двумя грузовиками на Кольцевой дороге в Киеве, фото

15:01, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В результате ДТП телесные повреждения получили водитель маршрутного автобуса, а также три пассажирки.
Маршрутка попала в ДТП с двумя грузовиками на Кольцевой дороге в Киеве, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве на Кольцевой дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и двух грузовиков. В результате аварии как минимум четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 10 февраля около 12:30. По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом «Богдан», который двигался в попутном направлении по Кольцевой дороге.

От удара маршрутный автобус потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент осуществлял поворот на прилегающую территорию.

В результате ДТП телесные повреждения получили 65-летний водитель маршрутного автобуса, а также три пассажирки в возрасте 41, 44 и 49 лет. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция ДТП Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]