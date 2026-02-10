Маршрутка попала в ДТП с двумя грузовиками на Кольцевой дороге в Киеве, фото

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель маршрутного автобуса, а также три пассажирки.

В Киеве на Кольцевой дороге произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и двух грузовиков. В результате аварии как минимум четыре человека получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло 10 февраля около 12:30. По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика Volvo не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом «Богдан», который двигался в попутном направлении по Кольцевой дороге.

От удара маршрутный автобус потерял управление и столкнулся с грузовым автомобилем Ford, который в этот момент осуществлял поворот на прилегающую территорию.

В результате ДТП телесные повреждения получили 65-летний водитель маршрутного автобуса, а также три пассажирки в возрасте 41, 44 и 49 лет. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания помощи.

