Верховный Суд подтвердил приговор в 10 лет и 6 месяцев экс-чиновнику Госэкспортконтроля Головатому
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность приговора Высшего антикоррупционного суда и определения Апелляционной палаты ВАКС, которым бывший чиновник Государственной службы экспортного контроля Украины Сергей Головатый признан виновным в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает АП ВАКС.
Ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, лишением ранга государственного служащего и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.
