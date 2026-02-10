  1. В Украине

Верховный Суд подтвердил приговор в 10 лет и 6 месяцев экс-чиновнику Госэкспортконтроля Головатому

16:25, 10 февраля 2026
Верховный Суд оставил без изменений приговор ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС, которым бывший чиновник Государственной службы экспортного контроля Украины приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность приговора Высшего антикоррупционного суда и определения Апелляционной палаты ВАКС, которым бывший чиновник Государственной службы экспортного контроля Украины Сергей Головатый признан виновным в просьбе и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает АП ВАКС.

Ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года, лишением ранга государственного служащего и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Постановление Верховного Суда окончательно и обжалованию не подлежит.

