  1. В Україні

Верховний Суд підтвердив вирок у 10 років і 6 місяців експосадовцю Держекспортконтролю Головатому

16:25, 10 лютого 2026
Верховний Суд залишив без змін вирок ВАКС та Апеляційної палати ВАКС, яким колишнього посадовця Державної служби експортного контролю України засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
Верховний Суд підтвердив вирок у 10 років і 6 місяців експосадовцю Держекспортконтролю Головатому
Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність вироку Вищого антикорупційного суду та ухвали Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього посадовця Державної служби експортного контролю України Сергія Головатого визнано винуватим у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.  Про це повідомляє АП ВАКС. 

Йому призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, з позбавленням рангу державного службовця та з конфіскацією всього належного йому майна.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

