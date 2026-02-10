Верховний Суд підтвердив вирок у 10 років і 6 місяців експосадовцю Держекспортконтролю Головатому

Верховний Суд залишив без змін вирок ВАКС та Апеляційної палати ВАКС, яким колишнього посадовця Державної служби експортного контролю України засуджено до 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність вироку Вищого антикорупційного суду та ухвали Апеляційної палати ВАКС, якими колишнього посадовця Державної служби експортного контролю України Сергія Головатого визнано винуватим у проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє АП ВАКС.



Йому призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки, з позбавленням рангу державного службовця та з конфіскацією всього належного йому майна.



Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

