Инфляция в январе: подешевели яйца, одежда и мясо, а подорожали овощи, масло и рыба

Госстат обнародовал данные об изменении цен в Украине.

В январе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7 % по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в годовом измерении (к январю 2025 года) инфляция составила 7,4 %, а с начала года — 0,7 % по сравнению с декабрем 2025 года.

Что подешевело

В январе больше всего снизились цены на:

яйца — на 7,7 %;

одежду и обувь — на 4,8 %;

сливочное масло — на 1,8 %;

сахар — на 1,3 %;

мясо и мясопродукты — на 1,1 %.

Что подорожало

В то же время зафиксирован существенный рост цен на отдельные товары и услуги:

овощи подорожали на 14,7 %;

услуги связи — на 4,3 %;

фрукты — на 2,5 %;

рыбу и рыбные продукты — на 1,7 %;

подсолнечное масло — на 1,0 %.

В Госстате отмечают, что приведенные показатели являются экспресс-выпуском индекса потребительских цен за январь 2026 года.

