Инфляция в январе: подешевели яйца, одежда и мясо, а подорожали овощи, масло и рыба
В январе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7 % по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, в годовом измерении (к январю 2025 года) инфляция составила 7,4 %, а с начала года — 0,7 % по сравнению с декабрем 2025 года.
Что подешевело
В январе больше всего снизились цены на:
яйца — на 7,7 %;
одежду и обувь — на 4,8 %;
сливочное масло — на 1,8 %;
сахар — на 1,3 %;
мясо и мясопродукты — на 1,1 %.
Что подорожало
В то же время зафиксирован существенный рост цен на отдельные товары и услуги:
овощи подорожали на 14,7 %;
услуги связи — на 4,3 %;
фрукты — на 2,5 %;
рыбу и рыбные продукты — на 1,7 %;
подсолнечное масло — на 1,0 %.
В Госстате отмечают, что приведенные показатели являются экспресс-выпуском индекса потребительских цен за январь 2026 года.
