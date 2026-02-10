Інфляція у січні: подешевшали яйця, одяг та м'ясо, а подорожчали овочі, олія та риба
У січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% порівняно з попереднім місяцем. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За інформацією Держстату, у річному вимірі (до січня 2025 року) інфляція становила 7,4%, а з початку року — 0,7% порівняно з груднем 2025 року.
Що подешевшало
У січні найбільше знизилися ціни на:
яйця — на 7,7%;
одяг і взуття — на 4,8%;
вершкове масло — на 1,8%;
цукор — на 1,3%;
м’ясо та м’ясопродукти — на 1,1%.
Що подорожчало
Водночас зафіксовано суттєве зростання цін на окремі товари та послуги:
овочі подорожчали на 14,7%;
послуги зв’язку — на 4,3%;
фрукти — на 2,5%;
риба та продукти з риби — на 1,7%;
соняшникова олія — на 1,0%.
У Держстаті зазначають, що наведені показники є експрес-випуском індексу споживчих цін за січень 2026 року.
