  1. В Україні

Інфляція у січні: подешевшали яйця, одяг та м'ясо, а подорожчали овочі, олія та риба

15:29, 10 лютого 2026
Держстат оприлюднив дані щодо зміни цін в Україні.
У січні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% порівняно з попереднім місяцем. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у річному вимірі (до січня 2025 року) інфляція становила 7,4%, а з початку року — 0,7% порівняно з груднем 2025 року.

Що подешевшало

У січні найбільше знизилися ціни на:

яйця — на 7,7%;

одяг і взуття — на 4,8%;

вершкове масло — на 1,8%;

цукор — на 1,3%;

м’ясо та м’ясопродукти — на 1,1%.

Що подорожчало

Водночас зафіксовано суттєве зростання цін на окремі товари та послуги:

овочі подорожчали на 14,7%;

послуги зв’язку — на 4,3%;

фрукти — на 2,5%;

риба та продукти з риби — на 1,7%;

соняшникова олія — на 1,0%.

У Держстаті зазначають, що наведені показники є експрес-випуском індексу споживчих цін за січень 2026 року.

ціни

Стрічка новин



