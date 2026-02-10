  1. В мире

В ChatGPT начинают тестировать рекламу: что изменится для пользователей

15:06, 10 февраля 2026
Сообщается, что реклама не повлияет на ответы ChatGPT.
OpenAI начинает тестирование рекламы в ChatGPT среди пользователей в США. Рекламные блоки будут отображаться для совершеннолетних лиц, вошедших в аккаунт и использующих бесплатную версию или тариф Go. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Ожидается, что доходы от рекламы помогут покрывать затраты на инфраструктуру и дальнейшее развитие сервиса, сохраняя доступность бесплатной версии для широкой аудитории. Тем, кто не хочет видеть рекламу, предлагают оформить платную подписку или сократить количество ежедневных запросов в обмен на отключение объявлений. В тарифах Plus, Pro, Business и Enterprise реклама показываться не будет.

В OpenAI подчёркивают, что рекламные материалы не будут влиять на качество или содержание ответов ChatGPT. Спонсорский контент будет чётко обозначен и визуально отделён от обычных ответов.

Во время тестирования реклама будет подбираться с учётом темы разговора, предыдущих чатов и действий пользователя. Например, если вы обсуждаете рецепты, может появиться реклама служб доставки еды или кулинарных наборов.

Рекламодатели не имеют доступа к чатам, истории переписок, памяти или личным данным пользователей. Они получают только обобщённую статистику, в частности количество просмотров и кликов.

Реклама не показывается аккаунтам пользователей, которые, согласно данным или оценкам системы, не достигли 18 лет. Также объявления не размещаются в темах, связанных с физическим или психическим здоровьем либо политикой.

Пользователи могут управлять рекламным опытом в настройках ChatGPT. В частности, можно скрывать объявления, оставлять отзывы, просматривать историю рекламы, удалять рекламные данные и настраивать персонализацию.

ChatGPT OpenAI ИИ

