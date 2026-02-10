У ChatGPT починають тестувати рекламу: що зміниться для користувачів

Повідомляється, що реклама не впливатиме на відповіді ChatGPT.

фото: Freepik

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

OpenAI починає тестування реклами в ChatGPT серед користувачів у США. Рекламні блоки відображатимуться для повнолітніх осіб, які увійшли в обліковий запис і користуються безкоштовною версією або тарифом Go. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

Очікується, що прибутки від реклами допоможуть покривати витрати на інфраструктуру та подальший розвиток сервісу, зберігаючи доступність безкоштовної версії для широкого кола користувачів. Тим, хто не бажає бачити рекламу, пропонують перейти на платну підписку або зменшити кількість щоденних запитів в обмін на відключення оголошень. У тарифах Plus, Pro, Business та Enterprise реклама показуватись не буде.

У OpenAI підкреслюють, що рекламні матеріали не впливатимуть на якість або зміст відповідей ChatGPT. Спонсорований контент буде чітко позначений і візуально відокремлений від звичайних відповідей.

Під час тестування реклама буде підбиратися з урахуванням теми розмови, попередніх чатів і дій користувача. Наприклад, якщо ви говорите про рецепти, може з’явитися реклама служб доставки їжі або наборів для приготування страв.

Рекламодавці не мають доступу до чатів, історії розмов, пам’яті чи персональних даних користувачів. Вони отримують лише зведену статистику, зокрема кількість переглядів і кліків.

Реклама не показується обліковим записам користувачів, які, за даними або оцінками системи, не досягли 18 років. Також оголошення не розміщують у темах, пов’язаних із фізичним чи психічним здоров’ям або політикою.

Користувачі можуть керувати рекламним досвідом у налаштуваннях ChatGPT. Зокрема, можна приховувати оголошення, залишати відгуки, переглядати історію реклами, видаляти рекламні дані та керувати персоналізацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.