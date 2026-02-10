В США суд наказал окружного прокурора за использование искусственного интеллекта

Прокурор не сообщил суду об использовании искусственного интеллекта при подготовке документов.

Судья округа Кеноша (штат Висконсин, США) применил санкции к окружному прокурору Ксавьеру Солису за использование искусственного интеллекта при подготовке процессуальных документов, пишет WPR.

Судья окружного суда Дэвид Хьюз резко раскритиковал прокурора за то, что тот использовал ИИ в ответе на ходатайство защиты о закрытии дела о краже со взломом. Судья полностью исключил этот документ из материалов дела, отметив, что Солис признал: он не уведомил суд о применении искусственного интеллекта.

Кроме того, Хьюз заявил, что в поданных материалах содержались так называемые «галлюцинации» — вымышленные и ошибочные судебные ссылки, сгенерированные ИИ. Под «галлюцинациями» понимаются случаи, когда модели искусственного интеллекта создают недостоверную или вводящую в заблуждение информацию.

В результате суд согласился закрыть дело с возможностью повторного открытия в будущем. Защита настаивала на закрытии, указывая на отсутствие надлежащих доказательств вероятной причастности обвиняемых еще на досудебной стадии.

Дело было открыто в 2023 году в отношении двух жителей штата Иллинойс. Один из них, 32-летний мужчина, обвинялся в более чем 20 тяжких преступлениях, связанных с проникновением в грузовые отсеки прицепов, а также в краже и неоднократном повреждении имущества.

Адвокат одного из обвиняемых Майкл Чиккини заявил, что проблема с применением ИИ была не единственной: по его словам, суд пришел к выводу об отсутствии достаточных доказательств вины, исходя из материалов предварительного слушания, которое состоялось еще при предыдущем руководстве прокуратуры.

Суд также закрыл аналогичное дело в отношении второго фигуранта и вновь раскритиковал прокурора за использование «фальшивых ссылок» и непредоставление информации о применении ИИ. В то же время этот обвиняемый еще должен явиться на отдельное слушание по делу, связанному с наркотиками.

В комментарии журналистам Ксавьер Солис заявил, что решение суда о закрытии дел не связано напрямую с использованием искусственного интеллекта. Он признал, что первоначально не сообщил о применении «инструментов с поддержкой ИИ», однако впоследствии это было выявлено и признано.

«Наш офис серьезно относится к точности, открытости и обязанности раскрытия информации. Мы пересмотрели и усилили внутренние процедуры, в частности проверку судебных ссылок», — отметил Солис.

Согласно политике судов округа Кеноша, все, кто подает документы в суд, обязаны отдельно сообщать об использовании искусственного интеллекта, указывая название инструмента, способ его применения и возможные ограничения или предвзятость. Также подчеркивается, что ответственность за проверку достоверности информации, созданной ИИ, полностью лежит на лице, подающем документ.

Ксавьер Солис был избран окружным прокурором в ноябре 2024 года. До этого он работал адвокатом защиты и не имел опыта прокурорской работы. После его вступления в должность СМИ неоднократно сообщали о кадровом кризисе в прокуратуре округа, который, по словам судей, уже приводит к задержкам в рассмотрении дел и осложняет осуществление правосудия.

