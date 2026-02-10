У США суд покарав окружного прокурора за використання штучного інтелекту

Прокурор не повідомив суд про використання штучного інтелекту під час підготовки документів.

Суддя округу Кеноша (штат Вісконсин, США) застосував санкції до окружного прокурора Ксав’єра Соліса за використання штучного інтелекту під час підготовки процесуальних документів, пише WPR.

Суддя окружного суду Девід Г’юз різко розкритикував прокурора за те, що той використав ШІ у відповіді на клопотання захисту про закриття справи щодо крадіжки зі зломом. Суддя повністю виключив цей документ із матеріалів справи, зазначивши, що Соліс визнав: він не повідомив суд про застосування штучного інтелекту.

Крім того, Г’юз заявив, що в поданих матеріалах містилися так звані «галюцинації» — вигадані та хибні судові посилання, згенеровані ШІ. Під «галюцинаціями» маються на увазі випадки, коли моделі штучного інтелекту створюють неправдиву або оманливу інформацію.

У результаті суд погодився закрити справу з можливістю повторного відкриття в майбутньому. Захист наполягав на закритті, вказуючи на відсутність належних доказів імовірної причетності обвинувачених ще на досудовій стадії.

Справу було відкрито у 2023 році щодо двох мешканців штату Іллінойс. Один із них, 32-річний чоловік, обвинувачувався у понад 20 тяжких злочинах, пов’язаних із проникненням до вантажних відсіків причепів, а також у крадіжці та неодноразовому пошкодженні майна.

Адвокат одного з обвинувачених Майкл Чіккіні заявив, що проблема із застосуванням ШІ була не єдиною: за його словами, суд дійшов висновку про відсутність достатніх доказів вини, виходячи з матеріалів попереднього слухання, яке відбулося ще за попереднього керівництва прокуратури.

Суд також закрив аналогічну справу щодо другого фігуранта та знову розкритикував прокурора за використання «фальшивих посилань» і неповідомлення про застосування ШІ. Водночас цей обвинувачений ще має з’явитися на окреме слухання у справі, пов’язаній із наркотиками.

У коментарі журналістам Ксав’єр Соліс заявив, що рішення суду про закриття справ не пов’язане безпосередньо з використанням штучного інтелекту. Він визнав, що спочатку не повідомив про застосування «інструментів із підтримкою ШІ», однак згодом це було виявлено та визнано.

«Наш офіс серйозно ставиться до точності, відкритості та обов’язку розкриття інформації. Ми переглянули та посилили внутрішні процедури, зокрема перевірку судових посилань», — зазначив Соліс.

Згідно з політикою судів округу Кеноша, усі, хто подає документи до суду, зобов’язані окремо повідомляти про використання штучного інтелекту, зазначаючи назву інструмента, спосіб його застосування та можливі обмеження або упередження. Також наголошується, що відповідальність за перевірку достовірності інформації, створеної ШІ, повністю лежить на особі, яка подає документ.

Ксав’єра Соліса було обрано окружним прокурором у листопаді 2024 року. До цього він працював адвокатом захисту і не мав досвіду прокурорської роботи. Після його вступу на посаду ЗМІ неодноразово повідомляли про кадрову кризу в прокуратурі округу, що, за словами суддів, уже призводить до затримок у розгляді справ і ускладнює здійснення правосуддя.

