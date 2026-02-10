Отец не мог оформить субсидию из-за сына, который более 20 лет не проживает в квартире, но зарегистрирован в ней: что решил суд

Регистрация сына мешала отцу оформить субсидию и приватизировать жилье — спор решил суд.

Житель Запорожья не мог оформить жилищную субсидию, поскольку в его квартире оставался зарегистрированным взрослый сын, который фактически выехал еще в конце 1990-х годов и давно не поддерживал связь с семьей. Чтобы устранить это препятствие, отец обратился в суд.

Днепровский районный суд города Запорожья признал, что длительное отсутствие без уважительных причин является основанием для утраты права пользования жильем, и удовлетворил иск.

Обстоятельства дела №334/8600/25

Как установил суд, истец является нанимателем квартиры, предоставленной еще в 1987 году на основании ордера. В квартире постоянно проживают он, его жена, другой сын и внук.

В то же время еще один сын истца был зарегистрирован в этой квартире, однако, по утверждению отца и подтверждениям членов семьи, фактически не проживал в ней с 1999–2000 годов. Ответчик добровольно выехал, забрал личные вещи, не принимал участия в содержании жилья, не оплачивал коммунальные платежи и не поддерживал связь с семьей. Его точное место проживания длительное время оставалось неизвестным.

По словам истца, формальная регистрация сына препятствовала:

оформлению жилищной субсидии;

реализации права на приватизацию квартиры;

избежанию возможных споров относительно жилья в будущем.

В связи с этим отец обратился в суд с иском о признании сына таким, который утратил право пользования жилым помещением.

Ответчик в судебные заседания не явился, отзыв на иск не подал. Суд, с учетом надлежащего уведомления ответчика и отсутствия возражений истца, рассмотрел дело заочно.

Третьи лица — члены семьи — подтвердили, что ответчик не проживает в квартире десятки лет, его вещей в помещении нет, а информации о его месте проживания они не имеют.

Официальные справки подтвердили, что: ответчик зарегистрирован в квартире с 2000 года и по настоящее время; фактически не проживает по этому адресу с 1 января 2000 года.

Правовая оценка суда

Суд применил положения статей 71 и 72 Жилищного кодекса Украины, которые предусматривают, что лицо может быть признано таким, которое утратило право пользования жильем, если: не проживает в жилом помещении более шести месяцев; отсутствие является без уважительных причин.

Суд указал, что ответчик отсутствовал в квартире свыше установленного законом срока, фактически изменил место постоянного проживания и не предоставил никаких доказательств уважительности причин отсутствия.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые требования являются обоснованными.

Решение суда

Заочным решением суда:

иск удовлетворен в полном объеме;

ответчик признан таким, который утратил право пользования квартирой;

с ответчика в пользу истца взыскано 1 211,20 грн судебного сбора.

Решение может быть пересмотрено судом первой инстанции по заявлению ответчика либо обжаловано в апелляционном порядке в Запорожский апелляционный суд в сроки, установленные процессуальным законом.

