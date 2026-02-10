  1. Судова практика
Батько не міг оформити субсидію через сина, який понад 20 років не живе у квартирі, але зареєстрований в ній: що вирішив суд

16:18, 10 лютого 2026
Реєстрація сина заважала батькові оформити субсидію та приватизувати житло — справу вирішив суд.
Батько не міг оформити субсидію через сина, який понад 20 років не живе у квартирі, але зареєстрований в ній: що вирішив суд
Житель Запоріжжя не міг оформити житлову субсидію, оскільки у його квартирі залишався зареєстрованим дорослий син, який фактично виїхав ще наприкінці 1990-х років і давно не підтримував зв’язок із родиною. Щоб усунути цю перешкоду, батько звернувся до суду.

Дніпровський районний суд міста Запоріжжя визнав, що тривала відсутність без поважних причин є підставою для втрати права користування житлом, і задовольнив позов.

Обставини справи №334/8600/25

Як встановив суд, позивач є наймачем квартири, наданої ще у 1987 році на підставі ордера. У квартирі постійно проживають він, його дружина, інший син та онук.

Водночас ще один син позивача був зареєстрований у цій квартирі, але, за твердженням батька та підтвердженнями членів сім’ї, фактично не проживав у ній з 1999–2000 років. Відповідач добровільно виїхав, забрав особисті речі, не брав участі в утриманні житла, не сплачував комунальні платежі та не підтримував зв’язку з родиною. Його точне місце проживання тривалий час залишалося невідомим.

За словами позивача, формальна реєстрація сина перешкоджала:

  • оформленню житлової субсидії;
  • реалізації права на приватизацію квартири;
  • уникненню можливих спорів щодо житла в майбутньому.

У зв’язку з цим батько звернувся до суду з позовом про визнання сина таким, що втратив право користування житловим приміщенням.

Відповідач у судові засідання не з’явився, відзив на позов не подав. Суд, з урахуванням належного повідомлення відповідача та відсутності заперечень позивача, розглянув справу заочно.

Треті особи — члени родини — підтвердили, що відповідач не проживає у квартирі десятки років, його речей у помешканні немає, а інформації про його місце проживання вони не мають.

Офіційні довідки підтвердили, що: відповідач зареєстрований у квартирі з 2000 року і дотепер; фактично не проживає за цією адресою з 1 січня 2000 року.

Правова оцінка суду

Суд застосував положення статей 71 і 72 Житлового кодексу України, які передбачають, що особа може бути визнана такою, що втратила право користування житлом, якщо: не проживає у житловому приміщенні понад шість місяців; відсутність є без поважних причин.

Суд зазначив, що відповідач був відсутній у квартирі понад встановлений законом строк, фактично змінив місце постійного проживання, а жодних доказів поважності причин відсутності не надав.

За таких обставин суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими.

Рішення суду

Заочним рішенням суд:

  • задовольнив позов у повному обсязі;
  • визнав відповідача таким, що втратив право користування квартирою;
  • стягнув із відповідача на користь позивача 1 211,20 грн судового збору.

Рішення може бути переглянуте судом першої інстанції за заявою відповідача або оскаржене в апеляційному порядку до Запорізький апеляційний суд у встановлені процесуальним законом строки.

Блоги
Публікації

