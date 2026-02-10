  1. Публикации
Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

15:00, 10 февраля 2026
Фото: Верховная Рада/Фейсбук
В Украине информация о государственных запасах драгоценных металлов и денежных средств может стать государственной тайной. Кабинет Министров зарегистрировал на сайте Верховной Рады законопроект №15006, который предусматривает изменения в статью 8 Закона Украины «О государственной тайне».

Законопроект уточняет перечень финансовых сведений, подлежащих засекречиванию, и согласует терминологию с действующим законодательством и стандартами Национального банка Украины.

В настоящее время в украинском законодательстве наблюдается несоответствие терминологии, регулирующей оборот драгоценных металлов и камней. Так, в Законе Украины «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценного камня» отсутствует термин «ценный камень», вместо него используется только «драгоценный камень».

Законопроект предлагает устранить этот разнобой в статье 8 Закона «О государственной тайне» путем замены слов «ценного камня» на «драгоценного камня» и исключения словосочетания «монетарной группы». Это направлено на гармонизацию терминологии между различными законодательными актами и предотвращение неоднозначного толкования норм на практике.

Кроме того, в действующем законодательстве отсутствует термин «государственные валютные запасы», в время когда Национальный банк Украины регулярно публикует данные об объеме международных резервов. Исключение этого термина из статьи 8 Закона призвано избежать потенциальных коллизий и искусственного засекречивания информации, которая уже является публичной, а также четче определить границы государственной тайны в финансовой сфере.

Законопроект также уточняет, какая финансовая информация подпадает под режим государственной тайны. В частности, речь идет о данных о производстве и защите от подделки денежных знаков и ценных бумаг — критически важной информации для обеспечения финансовой стабильности государства.

По оценке авторов, принятие закона позволит экспертам Национального банка Украины четко определять, какая информация является государственной тайной, а также это позволит изменять уровень ее секретности.

Верховная Рада Украины законопроект

