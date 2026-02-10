  1. Публікації
  В Україні

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

15:00, 10 лютого 2026
Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Фото: Верховна Рада/Фейсбук
В Україні інформація про державні запаси дорогоцінних металів і грошових коштів може стати державною таємницею. Кабінет Міністрів зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроєкт №15006, який передбачає зміни до статті 8 Закону України «Про державну таємницю».

Законопроєкт уточнює перелік фінансових відомостей, що підлягають засекреченню, та узгоджує термінологію з чинним законодавством і стандартами Національного банку України.

Наразі у чинному законодавстві України спостерігається невідповідність термінології, що регулює обіг дорогоцінних металів і каміння. Так, у Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння» відсутній термін «коштовне каміння», натомість використовується лише «дорогоцінне каміння».

 Законопроєкт пропонує усунути цю дисонансність у статті 8 Закону «Про державну таємницю» шляхом заміни слів «коштовного каміння» на «дорогоцінного каміння» та виключення словосполучення «монетарної групи». Це спрямовано на гармонізацію термінології між різними законодавчими актами та запобігання неоднозначному тлумаченню норм у практичній площині.

Крім того у чинному законодавстві термін «державні запаси валюти» відсутній, тоді як Національний банк України регулярно оприлюднює дані про обсяг міжнародних резервів. Виключення цього терміна зі статті 8 Закону покликане уникнути потенційних колізій та штучного засекречування інформації, яка вже є публічною, а також чіткіше визначити межі державної таємниці у фінансовій сфері.

Законопроєкт також уточнює, яка фінансова інформація підпадає під режим державної таємниці. Зокрема, йдеться про дані щодо виготовлення та захисту від підроблення грошових знаків і цінних паперів — критично важливу інформацію для забезпечення фінансової стабільності держави.

За оцінкою авторів, прийняття закону дозволить експертам Національного банку України чітко визначати, яка інформація є державною таємницею, а також змінювати рівень її секретності.

Верховна Рада України законопроект

Публікації




