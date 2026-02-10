Апелляционный суд отказал в расторжении договора аренды земли: систематическая неуплата не доказана

Ровенский апелляционный суд оставил по-прежнему решение местного суда, которым арендодателю отказано в расторжении договоров аренды земли, придя к выводу, что задержка арендных платежей при наличии уважительных причин не является систематической неуплатой.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел решение местного суда, обжалованное истцом, которое апеллянт просил отменить и принять новое — об удовлетворении иска. Коллегия судей отказала истцу в удовлетворении апелляционной жалобы по следующим основаниям. Об этом сообщили в суде.

Рассмотрение апелляции и обстоятельства дела

Суду апелляционной инстанции известно, что между сторонами были заключены Договоры аренды земли, которые на праве собственности принадлежат арендодателю, о передаче земельных участков в аренду ответчику сроком на 10 лет.

Арендатор обязался в течение срока действия Договоров за каждый год пользования земельными участками вносить арендную плату до 20 числа последнего в отчетном году месяца в размере 5 % от нормативной денежной оценки каждого из земельных участков.

В случае несвоевременного выполнения ответчиком своих обязательств, права арендодателя были защищены пунктом 12 заключенных между сторонами Договоров аренды, согласно которому за несвоевременное внесение арендной платы арендатор обязался уплачивать пеню в размере 0,01 % неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

Обращаясь с иском в суд, арендодатель указывал, что арендатор несвоевременно уплачивал арендную плату, вносил ее с нарушением сроков и сумм выплат, определенных Договорами, без учета индексации и изменения нормативной денежной оценки земельных участков.

Правовая позиция суда первой инстанции

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции свое решение мотивировал тем, что если Договором аренды предусмотрена уплата арендной платы ежегодно, то систематической может быть признана неуплата в течение 2 и более лет. Если уплата арендной платы не предусмотрена ежемесячно, то, соответственно, неуплата в течение 2 и более месяцев может быть признана систематической. Если же имеет место лишь задержка выплаты арендной платы при наличии уважительных причин — это не является основанием для расторжения договора аренды в судебном порядке.

Сведения о том, что арендатор допускал существенные нарушения условий Договоров аренды и не осуществлял уплату арендной платы, материалы дела не содержат.

Ответчик предоставил суду финансовые документы, которые подтверждают арендные выплаты за пользование землей, которые значительно превышают суммы, оговоренные в Договорах найма земли.

Как указывалось выше, истец, обращаясь с иском в местный суд, ссылался на положения пункта «д» ч. 1 ст. 141 ЗК Украины, которая указывает, что основанием для прекращения права пользования земельным участком является систематическая неуплата земельного налога или арендной платы.

Выводы апелляционного суда и судебная практика

Для того чтобы констатировать наличие оснований для прекращения права пользования земельным участком согласно упомянутой статье Кодекса, суд должен установить такие обстоятельства, как «систематичность» и «неуплата», в частности, арендной платы.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 20 ноября 2024 года по делу № 918/391/23 (производство № 12-19гс24) обращает внимание на то, что под систематичностью при разрешении частноправовых споров понимаются два и более случая неуплаты арендной платы, определенной условиями заключенного между сторонами договора. Вместе с тем разовое нарушение такого условия договора не считается систематическим и не может быть основанием для его расторжения.

Судебная практика в понимании понятия «систематичность» в подобных правоотношениях является устоявшейся (постановления Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 06 марта 2019 года по делу № 183/262/17, от 01 апреля 2020 года по делу № 277/1186/18-ц, от 29 июля 2020 года по делу № 277/526/18, от 20 августа 2020 года по делу № 616/292/17, от 08 мая 2024 года по делу № 629/2698/23; Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 24 ноября 2021 года по делу № 922/367/21, от 04 июля 2023 года по делу № 906/649/22, от 20 февраля 2024 года по делу № 917/586/23, от 02 апреля 2024 года по делу № 922/1165/23 и другие).

Истец не доказал наличие предусмотренных пунктом «д» ч. 1 ст. 141 ЗК Украины оснований для расторжения Договора аренды земли: не установлены факты систематичности либо полной неуплаты арендной платы арендатором.

Поскольку местный суд дал надлежащую оценку доводам истца о несвоевременном выполнении обязанностей ответчика по уплате арендной платы, что было обусловлено непредсказуемыми, форс-мажорными обстоятельствами и не является умышленным существенным нарушением Договоров аренды, и обоснованно отказал в удовлетворении иска, поданного к арендатору, о расторжении Договоров найма (аренды), Ровенский апелляционный суд оставил обжалуемое решение суда предыдущей инстанции без изменений (дело № 563/224/25).

