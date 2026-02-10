  1. Публикации
  2. / В Украине

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

12:00, 10 февраля 2026
Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.
Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде
Фото: forbes.ua
 На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект Закона Украины № 15016 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины», который позволит бизнесу и гражданам ввозить на территорию Украины дизельные и бензиновые электрогенераторные установки без уплаты таможенных платежей и НДС.

По словам инициаторов законопроекта, согласно пункту 871 подраздела 2 раздела XX Налогового кодекса Украины освобождаются от уплаты НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины, в том числе пересылка в международных почтовых и экспресс‑отправлениях.

 Также, согласно пункту 936 раздела XXI Таможенного кодекса Украины, от налогообложения ввозной пошлиной освобождаются товары, ввозимые на таможенную территорию Украины для свободного оборота, к которым относятся: инверторы любой мощности, аккумуляторы литий-ионные емкостью более 100 А/ч, солнечные панели, ветроустановки.

Однако в данный перечень не включены бензиновые электрогенераторные установки мощностью до 7,5 кВт, которые необходимы для частных домохозяйств и малого бизнеса, а также дизельные электрогенераторные установки всех мощностей, которые необходимы для питания многоквартирных домов, коммерческих зданий и промышленных объектов.

Проектом Закона предлагается включить в перечень товаров, освобождаемых от уплаты ввозной пошлины при ввозе на таможенную территорию Украины дизельные электрогенераторные мощностью до 7,5 кВт, 75 кВт, 375 кВт, до 2000 кВт и бензиновые мощностью до 7,5 кВт.

Добавим, что по данным Государственной таможенной службы в настоящее время генераторы стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг, перевозимые автомобилем, железнодорожным или морским транспортом, не подлежат письменному декларированию и налогообложению.

Если генераторы пересылаются почтой, экспресс-отправлением или в несопровождаемом багаже, необлагаемая сумма составляет до 150 евро.

Если же товар превышает эти нормы, но его общая стоимость не превышает 10 000 евро, он подлежит письменному декларированию и налогообложению: ввозная пошлина составляет 10% от фактурной стоимости, а НДС – 20% от фактурной стоимости с учетом суммы пошлины.

Например, генератор фактурной стоимостью 700 евро, ввозимый через автомобильный пункт пропуска, имеет необлагаемую часть 500 евро, а платежная база – 200 евро. Пошлина составляет 10% от 200 евро, то есть 20 евро, а НДС – 20% от суммы 220 евро (фактурная стоимость плюс пошлина), то есть 44 евро. Общая сумма таможенных платежей за такой генератор составит 64 евро.

Отметим, таможенные платежи уплачиваются исключительно в гривнах по курсу Национального банка Украины на день декларирования.

Верховна Рада України НДС генератор

